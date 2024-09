- Scholz exprime que les résultats des élections de dimanche sont aigres.

Le vieux chancelier Scholz du clan SPD a qualifié les résultats des élections en Thuringe et en Saxe de "difficiles à avaler". Malgré tout, il s'est dit reconnaissant que les "prévision sombres" d'une chute de lSPD sous la barre des cinq pour cent ne se soient pas réalisées.

Scholz, dans ses premières déclarations sur les résultats sur Instagram en tant que membre du Bundestag, a déclaré : "Les résultats des élections dimanche sont durs - pour nous aussi. Mais voyons le côté positif : l'SPD a tenu bon. Nous avons mené un combat solide et clair ensemble." Il a ajouté : "Voir pour croire : le travail acharné porte ses fruits. Il est maintenant temps de continuer à chercher et à trouver plus de soutien frais."

En Thuringe et en Saxe, l'SPD a connu ses pires résultats electoraux depuis 1990, avec respectivement 7,3 et 6,1 pour cent. En Thuringe, le résultat était même le plus mauvais de l'SPD dans n'importe quelle élection régionale.

Quant au succès de l'AfD en Saxe et en Thuringe, Scholz s'est inquiété. L'AfD, qualifiée de groupe d'extrême droite, a remporté plus de 30 pour cent des voix dans les deux États. "L'Allemagne ne peut pas et ne doit pas s'habituer à cela", a insisté Scholz. "L'AfD fait du tort à l'Allemagne. Elle affaiblit l'économie, attise la division et ternit la réputation de notre pays. Maintenant, tous les partis démocratiques ont le devoir de mettre en place des gouvernements stables sans extrême droite."

La réaction rapide de Scholz aux résultats électoraux cette fois-ci contraste avec les précédentes, comme après la défaite de l'SPD lors des élections européennes, où ils ont obtenu leur pire résultat dans une élection nationale en 130 ans avec 13,9 pour cent en mai. À l'époque, Scholz n'a commenté publiquement la question qu

