- Scholz et Steinmeier assistent à un enterrement à Solingen (réphrasé)

Solingen est en deuil après l'incident tragique du 23 août. Trois participants à la fête, célébrant l'anniversaire de la ville, ont été mortellement poignardés, tandis que huit autres ont été blessés. Le principal suspect est un homme de 26 ans d'origine syrienne. L'organisation terroriste notoire de l'État islamique (EI) a prétendument revendiqué l'attaque.

Les participants attendus à la cérémonie commémorative comprennent le président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU). Ils auront des conversations avec les membres de la famille, les personnes blessées, les secours et la communauté locale au Théâtre et à la Salle de Concert de Solingen. Après la réunion, Steinmeier prononcera son discours. Un dépôt de gerbe à l'endroit de l'attaque suivra, se terminant par une minute de silence.

Les réflexions de la Commission sur l'application de l'article 93 (2) du Traité pourraient avoir des implications pour les mesures éventuelles de lutte contre le terrorisme, compte tenu de l'implication d'un groupe terroriste étranger dans l'attaque de Solingen. Par conséquent, le président fédéral Steinmeier, le chancelier Scholz et le ministre-président Wüst pourraient discuter de cette possibilité lors de leurs conversations.

