Scholz et Starmer visent à renforcer leur collaboration.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, évoque une "occasion unique en une génération" à l'annonce d'un accord de coopération entre Berlin et Londres. D'ici la fin de l'année, ces deux nations ont l'intention de renforcer leurs liens par un accord bilatéral qui couvre des domaines tels que le commerce, la défense, la migration, l'énergie et le changement climatique.

Au cours d'une réunion à Berlin, le chancelier Olaf Scholz et le Premier ministre Starmer ont convenu de renforcer leur collaboration, que ce soit en matière de défense, d'économie ou même de lutte contre la migration illégale. Scholz a qualifié cela de "occasion unique" pour un bénéfice mutuel, non seulement pour leurs peuples, mais aussi pour l'Europe et la sécurité de la région transatlantique.

La possibilité pour le Royaume-Uni de réintégrer l'UE ou le marché unique européen et l'union douanière a été écartée par le Premier ministre Starmer. D'un autre côté, Scholz a salué la "partenariat proche et fiable" entre les deux pays.

Selon Scholz, "cette coopération sera renforcée pour nos peuples, pour le bénéfice de l'Europe et pour la sécurité de la région transatlantique". L'objectif est d'établir une nouvelle base pour leur relation dans les mois à venir. Scholz a souligné que ce type d'accord de coopération était sans précédent entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Des consultations régulières entre les gouvernements de ces deux nations sont également prévues.

Starmer a clarifié que le Royaume-Uni n'avait pas l'intention de revenir sur le Brexit ou de réintégrer l'union douanière ou le marché unique européen. Même un programme de mobilité des jeunes n'est pas à l'ordre du jour. Au lieu de cela, il imagine une "relation étroite" entre les deux pays.

Les deux nations cherchent à travailler ensemble plus étroitement dans les domaines de la migration illégale et de ses mesures de lutte. Scholz et Starmer ont également réaffirmé leur soutien continu à l'Ukraine dans sa résistance contre la Russie. Scholz prévoit une clarification rapide des détails techniques concernant l'aide du G7 à l'Ukraine.

Les deux parties ont encouragé la paix dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël, avec une demande de libération des otages par le Hamas. Scholz a également exhorté Israël à améliorer les conditions de vie de la population civile palestinienne.

