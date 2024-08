Scholz et Starmer maintiennent leur soutien à l'Ukraine

Scholz a clarifié que le soutien de l'Allemagne à l'Ukraine se poursuivra dans divers domaines – financier, économique, politique et militaire – aussi longtemps que nécessaire. Cela a été dit en réponse aux spéculations des médias sur une éventuelle diminution de l'aide allemande à l'Ukraine, causant des remous à Bruxelles et à Kyiv. Starmer, le chef du Labour britannique, a fait écho aux sentiments de Scholz, déclarant que Londres et Berlin soutiendront l'Ukraine tant que cela sera nécessaire.

Scholz a mis en évidence que le budget proposé pour 2025 comprend 4 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine. De plus, l'Allemagne, en collaboration avec les pays du G7, offrira à l'Ukraine un prêt de 50 milliards d'euros pour renforcer sa stabilité financière. Les profits tirés des actifs saisis de la banque centrale russe contribueront également à ce prêt.

Starmer a également mentionné un potentiel accord de coopération britannico-allemand, axé sur le soutien durable à l'Ukraine. Le cœur de cet accord serait un nouveau pacte de défense, étendant les partenariats existants du secteur de la défense et introduisant des efforts conjoints pour faire face aux défis d'un monde imprévisible. Cela impliquerait d'être résolu à protéger la sécurité de nos citoyens et de tout le continent européen, en commençant par notre ferme soutien à l'Ukraine. En tant que plus grands soutiens de l'Ukraine et alliés européens de l'OTAN avec les plus importants budgets de défense, l'Allemagne et le Royaume-Uni "comprennent pleinement la dette que nous avons envers le peuple ukrainien courageux, qui ne se défend pas seulement lui-même, mais protège également tout le monde en Europe."

À son arrivée à Berlin, Starmer a été accueilli avec des honneurs militaires par Scholz. Avant cela, Starmer a rencontré le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier au palais de Bellevue. Cela a marqué la première visite de haut niveau du Royaume-Uni en Allemagne depuis que Starmer a pris ses fonctions mi-juillet.

Le pacte de défense proposé entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, mentionné par Starmer, met en évidence la nécessité d'une collaboration plus étroite en matière de sécurité, en particulier en soutenant l'Ukraine. En reconnaissant leur responsabilité collective envers l'Ukraine, Starmer et Scholz ont déclaré que l'Allemagne et le Royaume-Uni "comprennent pleinement la dette que nous avons envers le peuple ukrainien courageux, qui ne se défend pas seulement lui-même, mais protège également tout le monde en Europe."

