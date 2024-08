- Scholz et Starmer favorisent la coopération entre les Allemands et les Britanniques.

Allemagne et le Royaume-Uni cherchent à renouveller leur partenariat avec un nouvel accord. Selon ce qu'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) lors de la première visite du Premier ministre britannique Keir Starmer** à Berlin mercredi, ils ne sont pas intéressés par des promesses en l'air. Au contraire, ils visent à entirely refondre leur relation. "Nous nous aventurons dans des terres inconnues", a déclaré Scholz. "Nous inaugurons une nouvelle ère dans les relations britannico-allemandes", a confirmé Starmer. C'est un "début prometteur".

Simultanément, Scholz et Starmer ont présenté une déclaration conjointe lors de leur conférence de presse commune. Le traité de collaboration bilatérale en cours d'élaboration sera signé au début de l'année prochaine, ont-ils annoncé. Des consultations ultérieures entre les gouvernements de Berlin et de Londres auront également lieu. Ce partenariat répond aux "difficultés rencontrées par nos deux nations" et élève leur relation à un "niveau supérieur", a souligné la déclaration.

À la résidence officielle de Berlin, Scholz a mis en avant le lien coopératif historique entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, fondé sur des valeurs partagées et une camaraderie de longue date. "Nous allons cultiver et renforcer cette alliance pour le bien de nos peuples, de l'Europe et de la région transatlantique", a-t-il déclaré.

Keir Starmer et Olaf Scholz signent un accord de défense

" Aujourd'hui marque un nouveau départ dans les relations britannico-allemandes ", a affirmé Starmer. Le "cœur" de l'accord repose sur un nouveau pacte de défense. "Mais nous allons également collaborer plus étroitement sur des questions comme la lutte contre l'immigration illégale et la protection du climat", a ajouté Starmer.

Scholz a salué la "nouvelle approche" de Starmer en matière de relations avec l'UE. "Nous sommes impatients de saisir cette opportunité", a déclaré le chancelier. Après tout, le Royaume-Uni a toujours été "capital" dans l'aborder des problèmes paneuropéens.

Dans la déclaration conjointe, il a été souligné que l'Allemagne et le Royaume-Uni partagent une "amitié solide et des intérêts communs". "Le traité reflétera notre statut de partenaires particulièrement proches de l'UE, avec une collaboration bilatérale maximale dans les domaines qui ont le plus d'impact sur nos citoyens", a-t-il déclaré.

Les deux nations soutiennent l'Ukraine

Les points clés comprennent "la coopération politique pour la paix et la sécurité", la croissance économique et "la transformation industrielle". L'Allemagne et le Royaume-Uni ont également l'intention de travailler de concert en matière d'immigration irrégulière et de lutte contre la criminalité. Des domaines tels que la jeunesse et l'éducation, la sécurité énergétique, la politique climatique et environnementale, la coopération au développement, les transports et la technologie, la recherche et l'innovation seront considérés pour ce traité.

La déclaration conjointe a également mis en avant leur engagement commun envers l'Ukraine, actuellement sous pression de la Russie. "Nous sommes résolus à dissuader une Russie plus assertive, à maintenir notre soutien à l'Ukraine et à renforcer la défense européenne", a-t-il déclaré. Grâce à leur collaboration dans le secteur militaire, l'Allemagne et le Royaume-Uni prévoient d'assurer que "notre capacité de dissuasion et de défense dans la région euro-atlantique reste crédible et robuste face à toute menace ou adversaire potentiel".

Scholz a accueilli Starmer avec des saluts militaires. Avant cela, Starmer a été accueilli par le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier au château de Bellevue. Il s'agissait de la première visite de Starmer en Allemagne depuis sa prise de fonctions en juillet.

