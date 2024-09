Scholz et Merz présentent de faibles qualités de leadership - leur alternative fait défaut.

Le SPD et le CDU se rejettent mutuellement la responsabilité de l'échec des discussions sur la migration, chacun accusant l'autre de faiblesse. Le chancelier Olaf Scholz et le chef du CDU Friedrich Merz se sont relayés pour critiquer l'autre pour son manque de leadership perçu. Cela pourrait précéder le débat de demain dans la séance plénière du Bundestag.

Scholz a affirmé que la décision d'interrompre les discussions avait été prise avant la réunion et qu'elle était une déception pour ceux qui étaient en charge. Il a souligné que le leadership nécessite de la détermination, de l'honnêteté et de la persévérance, plutôt que des ruses mesquines et du spectacle provincial.

Scholz a également déclaré que le leadership implique de guider ses partisans, de rester ferme et d'être prêt à faire des concessions. Cependant, il faut également le désir de le faire. Merz avait précédemment suspendu les négociations avec le gouvernement fédéral et les États sur ce sujet l'an dernier. Merz a annoncé qu'il ne participerait pas, invoquant un manque d'intérêt après trois jours de réflexion. Récemment, Merz a évoqué une conversation privée avec lui et a décidé de reprendre les discussions avec le gouvernement, avant de les abandonner à nouveau. Cela déçoit le président fédéral qui avait appelé à une solution commune du gouvernement et de l'opposition.

Merz, quant à lui, estime que Scholz manque de leadership. Il a souligné qu'il y avait des signaux clairs indiquant une volonté de rejet total avant la réunion. Il soupçonne que les Verts bloquent en coulisses et empêchent le SPD et le FDP de progresser autant qu'ils le prétendent.

Merz a conseillé à Scholz d'exercer ses pouvoirs exécutifs pour maîtriser la situation. Bien que aucune action législative ne soit nécessaire de la part du Bundestag, une simple action administrative du gouvernement fédéral aurait suffi. Cependant, cela n'a pas été fait. Merz a critiqué le manque de leadership du gouvernement fédéral.

Merz a conclu en exprimant son mécontentement, disant qu'il aurait souhaité un autre résultat, mais que c'est la réalité du gouvernement de coalition et en particulier l'incapacité du gouvernement à s'entendre.

Pour aller de l'avant, le gouvernement de la coalition du trafic ledé par le chancelier Scholz a annoncé qu'il mettrait en œuvre d'autres mesures préconisées par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser pour une gestion frontalière plus efficace et un rejet accru. Ces propositions sont conformes au droit européen et offrent des solutions efficaces. La coalition reste ouverte sur le monde et fait face aux défis posés par la migration irrégulière. Scholz et Merz sont prévus pour s'affronter demain dans le débat sur le budget fédéral 2025.

Scholz a mentionné que l'échec des discussions sur la migration pourrait potentiellement affecter les efforts de coopération future entre le SPD et le CDU, mettant en évidence la nécessité d'un leadership qui incarne la ténacité et l'intégrité.

Merz a affirmé que le leadership efficace dans les discussions sur la migration aurait nécessité une action administrative rapide du gouvernement fédéral, contrairement à l'absence d'initiative observée.

