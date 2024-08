- Scholz dévoile des plans de dialogue avec ses rivaux politiques

Après l'incident mortel de Solingen, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé son intention de discuter avec les États fédéraux et l'union des suites de cet événement. Le ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, invitera prochainement les chefs et les vice-présidents de la Conférence des ministres-présidents, les représentants des principaux partis d'opposition et les ministères fédéraux concernés à des discussions privées et ciblées sur ce sujet, comme il l'a déclaré lors d'une réunion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer à Berlin.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a également mentionné que la Commission jouerait un rôle crucial dans les discussions sur les suites de l'incident de Solingen. Lors des réunions, les représentants de la Commission apporteront des éléments de réflexion et des suggestions précieux pour aider à résoudre la question.

