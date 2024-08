- Scholz déplore la perte de milliers de soldats pour de simples "kilomètres" de territoire.

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a évoqué les nombreuses pertes humaines dans le conflit en Ukraine, alors qu'il se tenait près d'un monument commémorant l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire - la bataille des Hauteurs de Seelow. "C'est ce qui m'a marqué", a déclaré Scholz après sa visite sur les lieux, lors d'une conversation avec le public. Il a surtout pensé aux soldats et civils tombés. "Pour une simple extension du pays de quelques kilomètres, des milliers de soldats russes ont déjà perdu la vie ou été grièvement blessés", a-t-il déclaré.

"Juste pour que quelqu'un qui ne peut plus lire puisse lire dans ses livres d'histoire qu'ils ont étendu leur nation", a commenté Scholz, en référence aux actions invasives de Poutine en Ukraine. Compte tenu des pertes humaines importantes, il est toujours essentiel de chercher la diplomatie, a souligné Scholz lors de son séjour à Seelow, en Brandebourg. Cependant, cela nécessite que les deux parties reconnaissent "que cette conquête territoriale ne triomphera pas". "Malheureusement, cela n'arrive pas", a-t-il affirmé.

Scholz : Les tentatives avant la guerre ont été vaines

Scholz a admis avoir essayé de négocier avec Poutine sur différents sujets, comme la position de Poutine sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou le déploiement de missiles. "Il n'était pas d'accord", a rapporté Scholz.

La bataille des Hauteurs de Seelow dans l'Oderbruch a été le plus grand conflit sur le territoire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1945, des dizaines de milliers de soldats se sont affrontés dans l'Oderbruch et sur les hauteurs. Environ 600 000 soldats de l'Armée rouge ont combattu pendant 4 jours contre environ 90 000 soldats de la Wehrmacht allemande, cherchant à pénétrer à Berlin. Plus de 100 000 soldats de différentes nationalités ont perdu la vie dans ces combats.

L'Union européenne, en tant que collective, a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade du conflit en Ukraine et aux pertes humaines qui en résultent. Dans ce contexte, Olaf Scholz, le chancelier allemand, a appelé à des efforts diplomatiques pour prévenir de plus grandes pertes humaines, en reconnaissant que la conquête territoriale ne triomphera pas.

