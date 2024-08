- Scholz défend Woidke <unk> Le SPD allume une campagne électorale ardente

Le chancelier Olaf Scholz a apporté son soutien à Dietmar Woidke, le ministre-président de Brandebourg, donnant ainsi un coup de pouce à sa campagne électorale. "Dietmar Woidke est un ministre-président exceptionnel et il obtiendra un mandat puissant, lui permettant de former le prochain gouvernement en Brandebourg", a déclaré Scholz lors d'un entretien avec Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) et l'agence de presse allemande. Scholz, dont la circonscription fédérale se trouve à Potsdam, était initialement prévu pour parler lors d'un festival d'été de l'SPD, mais il faisait campagne en Saxe à la place.

Le chef de l'administration du Brandebourg, Woidke, avait précédemment exprimé son souhait d'éviter de faire campagne avec des personnalités en vue de Berlin. L'SPD se situe actuellement à 15 % au niveau national, tandis qu'un sondage place le Brandebourg à 20 % - derrière l'AfD avec 24 %.

Lors du festival d'été, Woidke et Scholz ont eu une brève discussion sur la course électorale à venir avant que Woidke ne parte, tapant dans le dos de Scholz. De nombreux invités ont pris des photos avec Scholz et ont discuté avec lui pendant l'événement.

Woidke défie les sondages

Trois semaines avant l'élection régionale, Woidke a fait de la lutte contre la droite son principal objectif de campagne. "Nous ne devons jamais permettre que le fascisme, l'extrémisme de droite et l'hostilité envers les personnes deviennent à nouveau la doctrine de cet État", a-t-il déclaré lors d'un meeting de campagne. "Pour empêcher que le drapeau du Brandebourg - notre cher drapeau du Brandebourg - ne soit marqué de vilaines taches brunes, c'est mon objectif principal, mes chers collègues."

Le politique de l'SPD a exprimé son optimisme. "Nous sommes unis, nous sommes déterminés, et nous gagnerons cette élection régionale le 22 septembre - c'est ma promesse", a-t-il affirmé. L'avenir politique de Woidke est lié à une victoire pour son parti SPD, qui dirige le Brandebourg depuis 1990 avec différents partenaires, Woidke étant ministre-président depuis 2013.

Woidke a souligné que le Brandebourg était à nouveau devenu une terre d'immigration grâce à son ouverture, sa tolérance, sa liberté et sa démocratie, ce qui a entraîné une croissance économique significative. "Il n'y a pas d'autre voie pour cette terre", a-t-il affirmé. Il a sévèrement critiqué l'AfD. "Ce sont les gens qui veulent exclure, ce sont les gens qui ne proposent pas une alternative, mais plutôt la ruine pour notre terre."

Woidke a également été encouragé par la ministre-présidente du Sarre et collègue de parti Anke Rehlinger, qui lui a souhaité "bonne chance". "Il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'agir. Dietmar est un homme d'action", a déclaré Rehlinger.

Panneaux controversés de la JU Brandebourg

La Jeune Union (JU) Brandebourg a abordé de manière humoristique Scholz et Woidke en plaçant huit panneaux avec leurs visages à Potsdam, selon leur propre compte rendu. Les pancartes portaient l'inscription : "Deux voix fortes pour le Brandebourg - Voter pour Woidke, c'est voter pour Scholz". L'SPD a souligné que la CDU ne respectait pas les réglementations légales, la JU ayant utilisé le logo de l'SPD sans autorisation claire.

La politicienne de la CDU et ancienne présidente du Bundestag, Rita Süßmuth, est venue surprise à l'événement en offrant son soutien personnel à Woidke pendant sa campagne. "Il est crucial que les partis démocratiques s'unissent", a déclaré la femme de 87 ans. Lorsqu'on lui a demandé si le président de la CDU, Friedrich Merz, était au courant de son soutien au politique de l'SPD, elle a répondu : "Non".

