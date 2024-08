Scholz défend le droit fondamental des personnes à l'asile

En Allemagne, le principe de l'asile individuel est solidement ancré. Malgré cela, Friedrich Merz plaide en faveur de l'arrêt de l'afflux de personnes venues de Syrie et d'Afghanistan, cherchant à mettre en œuvre ce changement «pratiquement» sans nécessiter de modification de la Loi fondamentale. Le SPD et les Verts expriment leur désapprobation, tandis que le FDP montre une inclination envers les suggestions de Merz.

Olaf Scholz, le Chancelier fédéral, n'a pas l'intention d'interférer avec le principe de l'asile individuel. Parlant à la ZDF, Scholz a déclaré : «Le principe de l'asile individuel reste intact. Il est inscrit dans notre Loi fondamentale, et personne ne le remettra en question avec mon soutien.» Cette déclaration est intervenue quelques heures après une réunion avec le président de la CDU, Friedrich Merz.

Suite à l'attaque islamiste de Solingen qui a fait trois morts, entre autres, Merz a appelé mardi soir à une suspension totale des admissions de réfugiés en provenance de Syrie et d'Afghanistan. Merz a ensuite qualifié cela de «suspension de fait». Merz a présenté sa proposition de restructuration de la politique migratoire à Scholz, suggérant une collaboration potentielle, même si cela signifiait agir sans les partenaires de coalition tels que les Verts et le FDP, ce qui pourrait être interprété comme un appel à la chute de la coalition.

Le responsable de l'intérieur du SPD, Dirk Wiese, a exprimé son inquiétude quant à l'appel de Merz à la chute de la coalition, déclarant aux journaux du groupe de médias Funke : «Ce pays est connu pour sa capacité à surmonter les moments difficiles en ayant le gouvernement et l'opposition qui franchissent les lignes partisanes. Mais cela doit se faire avec le plus grand sérieux. L'appel à la chute de la coalition est probablement dû aux élections upcoming dimanche. Je regrette profondément cela.» Les élections étaient prévues pour la Saxe et la Thuringe dimanche.

Le FDP montre son soutien aux propositions

Le président du FDP, Christian Lindner, a montré son soutien aux propositions de Merz, déclarant à «Bild» : «Le FDP est ouvert aux initiatives transpartisanes pour mettre en œuvre le réalisme dans les politiques migratoires tant au niveau fédéral qu'étatique. Les propositions migratoires de M. Merz sont dans l'ensemble en ligne avec celles du FDP.» Lindner a également proposé : «En outre, nous suggérons de réduire les prestations sociales pour les réfugiés de Dublin en Allemagne, comme l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, leur permettant de se rendre dans le pays de l'UE responsable.»

La porte-parole du groupe des Verts, Britta Haßelmann, a déclaré : «Tous les partis démocratiques partagent la responsabilité de lutter contre les dangers du terrorisme islamique, tant au niveau fédéral qu'étatique.» Elle a plaidé pour des mesures ciblées et des solutions réalistes, ajoutant : «Il ne s'agit pas de profilage personnel», sans mentionner Merz spécifiquement.

Merz : Pas d'appel à une modification de la Loi fondamentale

Merz a justifié sa proposition d'arrêter l'admission de réfugiés en provenance de Syrie et d'Afghanistan en principe, maintenant plaidant seulement pour une «suspension de fait», que ses propositions entraîneraient. Un document de quatre pages «Questions et réponses» envoyé aux membres du conseil fédéral de son parti après sa réunion avec Scholz a déclaré : «Nous ne demandons pas de changement de la loi sur l'asile dans la Loi fondamentale.»

La proposition de Merz d'arrêter l'admission de réfugiés a suscité des questions au sein de son parti sur la façon dont une telle suspension pourrait être exécutée légalement. Merz a introduit cette demande peu après l'attaque de Solingen, lorsqu'un Syrien de 26 ans, actuellement en détention, était suspecté d'avoir commis l'attaque. Le Bureau du procureur général enquête sur lui pour meurtre et appartenance à l'organisation terroriste IS, qui a revendiqué l'attaque. Initialement, le suspect était censé être deporté en Bulgarie, mais cela ne s'est pas produit.

Malgré l'appel de Merz à l'arrêt des admissions de réfugiés en provenance de Syrie et d'Afghanistan, Olaf Scholz a réaffirmé le principe de l'asile individuel, déclarant qu'il reste intact et inscrit dans leur Loi fondamentale. En réponse à la proposition de Merz, le président du FDP, Christian Lindner, a exprimé son soutien, suggérant de réduire les prestations sociales pour les réfugiés de Dublin et de leur permettre de se rendre dans le pays de l'UE responsable.

Lire aussi: