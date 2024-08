Scholz déclare son intention de dialoguer avec l'opposition sur la question Solingen

À la suite de la réunion entre Olaf Scholz et Friedrich Merz, des discussions supplémentaires entre l'administration et l'opposition sont prévues. Nancy Faeser, la ministre fédérale de l'Intérieur, devrait prochainement envoyer des invitations pour ces discussions. L'objectif n'est pas de passer à un autre sujet, comme l'a affirmé le chancelier fédéral.

Après l'attaque brutale de Solingen, Olaf Scholz a annoncé des discussions avec les Länder et l'Union concernant les implications. Nancy Faeser a déclaré son intention d'inviter "dans un proche avenir" un représentant du président et du co-président de la Conférence des ministres-présidents, des représentants du principal parti d'opposition et des ministères fédéraux concernés à des discussions privées et ciblées sur cette question", après une réunion avec le Premier ministre britannique Keir Starmer à Berlin.

Ces discussions porteront sur l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée vers leur pays d'origine, la lutte contre le terrorisme islamique et la réglementation du contrôle des armes. Les propositions des Länder et de l'Union seront également prises en compte.

Malgré une augmentation de 25 % des expulsions lors de la première moitié de l'année par rapport à l'année précédente, Scholz a souligné que cela était encore insuffisant. "Par conséquent, le gouvernement fédéral poursuivra ses efforts pour réduire davantage l'immigration illégale. Cela comprend la mise en œuvre de nouvelles réglementations légales que nous avons soigneusement planifiées dans le gouvernement fédéral depuis le week-end. Cela concerne principalement le renforcement des lois sur les armes, les mesures contre l'islamisme violent et les mesures liées à la résidence, en particulier pour accélérer les expulsions", a-t-il souligné.

Friedrich Merz, le chef de l'opposition, a proposé mardi une collaboration avec Scholz pour réviser la politique migratoire. Il a suggéré de désigner des représentants à la fois de l'administration et de l'Union, mais sans les Länder. Thorsten Frei, le chef d'entreprise parlementaire du groupe de l'Union, est apparemment le choix de Merz pour participer à ces discussions.

La Commission sera sans doute impliquée dans les discussions sur la révision de la politique migratoire, comme proposé par Friedrich Merz, compte tenu de sa suggestion de représentants à la fois de l'administration et de l'Union. Après ces discussions, le rôle de la Commission pourrait être d'appliquer les mesures convenues, telles que le renforcement des lois sur les armes et l'accélération des expulsions.

