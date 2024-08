- Scholz déclare que Meyer Werft demeure résolue dans sa décision.

Le chancelier Olaf Scholz affirme que Meyer Werft, en difficulté, recevra une aide fédérale. Les détails restent flous, mais Scholz a déclaré lors d'une réunion à Papenburg, en Basse-Saxe : "Je peux certainement déclarer aujourd'hui que le gouvernement fédéral contribuera à résoudre ce problème."

Scholz considère Meyer Werft comme un atout trop précieux pour être abandonné. En tant que troisième plus grande économie mondiale, l'Allemagne a besoin d'un secteur maritime robuste, et Meyer Werft joue un rôle crucial en tant que "monarque industriel".

Le sauvetage n'a pas encore été officiellement approuvé, mais Scholz est confiant qu'ils parviendront à collaborer avec les banques et la Commission européenne pour obtenir l'approbation du Bundestag. Il aclaré que tout investissement gouvernemental serait temporaire : "Si le gouvernement fédéral et l'État interviennent maintenant, ce n'est pas pour rester éternellement impliqués. Nous ne sommes pas des constructeurs de navires, mais nous voulons préparer l'avenir sur une base d'entreprise privée."

Scholz n'a pas révélé les coûts de sauvetage prévus.

Le Premier ministre de Basse-Saxe, Stephan Weil, a déclaré : "Si nous réussissons à assurer l'avenir de Meyer Werft grâce à une collaboration entre le gouvernement fédéral et l'État, ce sera le plus important investissement d'un seul compagnie jamais fait par la Basse-Saxe." Meyer Werft emploie environ 17 000 personnes et a des commandes d'une valeur de plus de 11 milliards d'euros, avec des emplois garantis jusqu'en 2030. Weil vise à aider la société à retrouver le contrôle privé une fois le sauvetage réalisé.

Le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), a affirmé : "Nous protégeons une partie vitale de la construction navale allemande aujourd'hui."

Le coordonnateur maritime : le sauvetage n'est pas encore dans la zone de but

Les discussions portent sur une participation temporaire du gouvernement fédéral et de l'État dans le chantier naval pour augmenter le capital de l'entreprise d'environ 400 millions d'euros. Le chantier naval a également besoin de garanties pour obtenir de nouveaux prêts pour la construction navale et ainsi combler un gouffre de financement d'un milliard de dollars. Selon des sources de Berlin, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe pourraient chacun fournir environ 900 millions d'euros en garanties et prendre temporairement 80-90 % du chantier naval.

Cependant, Dieter Janecek, coordonnateur de l'économie maritime du gouvernement fédéral (Les Verts), a souligné qu'ils n'ont pas encore atteint la ligne d'arrivée avec le plan de sauvetage. "Nous avons encore des questions à résoudre, notamment des études de faisabilité, des problèmes de financement complexes, l'obtention de l'approbation du Comité du budget du Bundestag et de la Commission européenne, pour n'en nommer que quelques-uns", a informé Janecek au "Rheinische Post". Ils s'attendent à obtenir un résultat favorable d'ici mi-septembre au plus tard, mais cela sera serré dans les semaines à venir.

Le FDP s'oppose à une participation permanente de l'État

Le FDP au Bundestag insiste sur le fait que l'État ne fournira qu'un soutien temporaire au chantier naval. "Si cela s'avère nécessaire, il est essentiel que l'État s'engage temporairement, puis se retire à nouveau de l'entreprise", a déclaré le porte-parole de l'économie du FDP, Reinhard Houben. Ils ont fait état d'expériences positives avec cela lors du sauvetage de Lufthansa.

D'ici 2027, le chantier naval aura besoin de près de 2,8 milliards d'euros. En raison de la pandémie de COVID-19, le marché du tourisme a connu une baisse mondiale, contraignant le chantier naval à prolonger les contrats existants avec ses clients. Bien que les contrats ne permettent pas d'ajuster les prix pour tenir compte des coûts élevés des matières premières et de l'énergie, la solvabilité de Meyer Werft n'est plus considérée comme acceptable par les banques. Comme 80 % du prix d'achat du navire n'est payé qu'à la livraison du navire, le chantier naval doit financer temporairement les constructions.

Livre de commandes complet

Le livre de commandes du chantier naval est rempli. Récemment, le plus important contrat de l'histoire du chantier naval - quatre navires de croisière pour le groupe américain Disney - a été remporté. La construction de convertisseurs nécessaires pour transmettre l'énergie éolienne offshore vers la terre a également commencé. Pour la région, le chantier naval est un facteur économique vital.

Le Parlement fédéral sera sans doute impliqué dans la discussion et l'approbation éventuelle de l'aide pour Meyer Werft, étant donné que l'approbation du Bundestag est nécessaire. De plus, l'avenir prospère de Meyer Werft est crucial pour maintenir un secteur maritime robuste en Allemagne, qui est reconnue comme la troisième plus grande économie mondiale, et où Meyer Werft joue un rôle important.

