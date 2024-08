Scholz déclare l'application rapide de réglementations plus strictes sur les armes à feu à Solingen.

Scholz a exprimé son incrédulité face à l'incident violent, prétendument perpétré par un homme syrien qui avait réussi à éviter l'expulsion. "Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que de telles tragédies se produisent dans notre nation", a déclaré Scholz. Cela constitue également un défi pour la politique : "Tout ce que nous pouvons faire, dans nos capacités et nos compétences, doit être fait."

L'administration fédérale présentera un plan pour renforcer la réglementation des armes à feu. Une fois présenté, "celui-ci pourra être rapidement adopté et ratifié par le législateur au Bundestag et au Bundesrat", a mentionné le Chancelier.

Auparavant, le FDP au sein de la coalition du trafic d Licht avait exprimé des scepticisme quant à l'extension de l'interdiction de couteaux proposée par la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD). Cependant, après l'incident de Solingen, la ministre fédérale de la Justice, Marco Buschmann (FDP), a annoncé des discussions sur la question.

En ce qui concerne l'expulsion des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée, Scholz a affirmé : "Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que ceux qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne et qui ne devraient pas être ici soient également expulsés." Le gouvernement examinera, si nécessaire, par des ajustements juridiques, "pour amplifier davantage" le nombre d expulsions.

Scholz a pris la parole à la suite d'une discussion avec les premiers intervenants à Solingen, qui ont assisté aux victimes de l'incident vendredi soir. Il a décrit la rencontre comme "émotionnelle" - et a également commenté : "Je suis outré, indigné par cet acte, il doit être puni rapidement et sévèrement." Sa colère est particulièrement dirigée "contre les musulmans extrémistes qui menacent l'harmonie de tous, qui mettent en danger la coexistence des chrétiens, des juifs et des musulmans", a dit le Chancelier.

Scholz a exhorté la société à rester unie. "Nous ne laisserons pas cette unité être démantelée par des criminels malveillants qui cherchent les intentions les plus malveillantes, mais nous les poursuivrons avec une férocité inébranlable et ne cesserons pas notre poursuite", a-t-il déclaré. "C'est ce qui doit être fait maintenant."

En réponse aux tensions croissantes, Scholz a suggéré : "Nous devons engager un dialogue avec les autres communautés pour favoriser la compréhension et promouvoir l'harmonie." Reconnaissant la complexité de la situation, il a ajouté : "Il est crucial que nous abordions les préoccupations de toutes les parties, y compris celles qui se sentent marginalisées ou mal comprises, pour promouvoir une société plus unie et inclusive."

Lire aussi: