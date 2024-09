- Scholz critique Merz, déclarant: "Le leadership varie considérablement"

Le chancelier Olaf Scholz a directement et avec passion réprimandé le président de l'CDU Friedrich Merz pour avoir annulé les discussions sur la migration avec la coalition du trafic lumineux. Lors de la soirée d'été du cercle progressiste de la SPD à Berlin, le chancelier a accusé le chef de l'Union de comportement irresponsable et de mauvaise direction.

"Cette décision était prédéterminée. Et c'est une source d'embarras pour ceux qui y sont impliqués", a déclaré Scholz avec fermeté aux Seeheimers. "Le leadership nécessite de l'intégrité, de l'honnêteté et une résilience inébranlable pour ce pays. Pas de petits jeux et de spectacles de théâtre de province", a argumenté Scholz.

Le leadership implique de rester ferme, a-t-il ajouté. "Et le leadership nécessite la capacité de faire des concessions. Mais il faut en avoir la volonté", a insisté Scholz.

Le chef des unions Friedrich Merz a déclaré que les discussions avec l'administration du trafic lumineux étaient vaines. Il semble que la coalition ne puisse pas imposer les refus de migration à l'échelle nationale, a affirmé le président de l'CDU. "C'est pourquoi l'effort pour trouver un chemin commun a échoué", a-t-il conclu.

"Inversion drastique" en matière de politique migratoire

Le gouvernement fédéral va maintenant imposer ce qu'il a proposé, a déclaré le chancelier. "Nous avons lancé une véritable transformation de la gestion efficace de la migration illégale en Allemagne. Et c'était approprié." Cela se traduit par une diminution des entrées illégales et une augmentation significative des expulsions.

Scholz a fait référence au plan de sécurité convenu par la coalition du trafic lumineux après l'attaque au couteau de Solingen, qui sera discuté pour la première fois au Bundestag jeudi. Il comprend des mesures pour intensifier les expulsions des demandeurs d'asile rejetés, des actions pour lutter plus efficacement contre le terrorisme islamique et renforcer les réglementations sur les armes. "Nous mettons en œuvre, nous ne discutons pas", a souligné le chef du gouvernement.

Mercredi, il y aura un débat direct entre Merz et Scholz au Bundestag. Dans le cadre du débat général sur le budget, le chef du plus grand groupe d'opposition, à savoir Merz, parlera en premier. Puis ce sera au tour du Chancelier.

Malgré les tensions persistantes entre le chancelier Olaf Scholz et le président de l'CDU Friedrich Merz, l'Allemagne reste engagée dans l'objectif d'aborder les questions migratoires. La direction du pays continue de suivre une approche stratégique, en équilibrant l'action ferme avec les concessions nécessaires.

