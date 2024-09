- Scholz communique à l'Union: "La porte reste ouverte" ou "L'opportunité n'a pas été complètement gaspillée"

Après des négociations infructueuses sur les questions migratoires entre le gouvernement et l'opposition, le chancelier Olaf Scholz (SPD) et l'Union se sont échangé des piques dans le Bundestag. Pendant le débat général de la semaine budgétaire, Scholz a pointé du doigt la CDU et la CSU, qualifiant leurs politiques migratoires de "points de discussion" et de "spectacles dramatiques". Il a également suggéré de poursuivre les négociations, déclarant : "La porte n'est pas fermée."

Précédemment, le chef du groupe parlementaire de la CSU, Alexander Dobrindt, avait critiqué Scholz et le gouvernement de la "feu tricolore" pour avoir potentiellement mis en danger l'harmonie sociale en Allemagne avec leurs politiques migratoires. En ne prévoyant pas de rejet global des demandeurs d'asile aux frontières allemandes, Scholz et le gouvernement de la "feu tricolore" ont ignoré les préoccupations des citoyens, selon Dobrindt. "Ce refus signifie une reddition face à la pression sur nos quartiers, nos écoles et la situation de sécurité dans notre pays", a-t-il déclaré.

La coalition de la "feu tricolore" a eu des discussions avec l'Union et les États fédéraux la semaine dernière et mardi au sujet d'une stratégie conjointe sur les politiques migratoires. Après la deuxième ronde, le chef de la CDU, Friedrich Merz, a déclaré que les pourparlers avaient échoué. Selon lui, la coalition est incapable de mettre en œuvre un rejet global des migrants aux frontières de l'État allemand. "Avec cela, l'effort pour trouver une voie commune a échoué", a déclaré Merz.

Scholz a fermement condamné l'échec des pourparlers. "Vous avez disparu", a-t-il dit à Merz. En revanche, sa coalition de la "feu tricolore" a réalisé "la plus grande transformation dans la gestion de la migration clandestine". Scholz a fait référence à l'augmentation de la vitesse des expulsions, au paquet de sécurité du gouvernement fédéral à discuter au Bundestag le lendemain et au système d'asile européen prévu. "Ne vous plaignez pas, agissez et mettez-vous en route. C'est le mot d'ordre", a déclaré Scholz.

Tactique surprise de l'Union : Dobrindt parle en premier

Le débat général a été lancé de manière surprise par le chef du groupe parlementaire de la CSU, Alexander Dobrindt. Habituellement, le plus grand parti de l'opposition a le droit de parler en premier. Merz a laissé Dobrindt monter sur scène en premier, lui donnant ainsi l'occasion de répondre à Scholz. Dans les débats généraux précédents, Scholz parlait après Merz et attaquait souvent le leader de l'opposition sans possibilité de riposter.

Dobrindt a utilisé son discours pour critiquer la coalition de la "feu tricolore". "Pas une coalition de progrès, mais une coalition de régression dans ce pays", a-t-il déclaré. "Le public est fatigué des excuses de la 'feu tricolore'", a critiqué Dobrindt et ajouté que le public a réalisé "qui que ce soit en charge ici, ils ne feront que des excuses. Mais cela perturbe la sécurité et l'harmonie sociale dans notre pays".

Scholz s'était déjà préparé pour le débat général la soirée précédente. "Production théâtrale provinciale"

Scholz s'était déjà préparé pour le débat général la soirée précédente lors d'un festival d'été de l'SPD et avait critiqué l'Union pour "tromperie et production théâtrale provinciale" en matière de politiques migratoires.

À l'heure actuelle, l'avenir reste incertain. Le leader du FDP, Christian Lindner, plaide pour une autre tentative au plus haut niveau. Le chef de la fraction de l'Union, Friedrich Merz, devrait négocier avec le chancelier Olaf Scholz (SPD), le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) et Lindner personnellement, a écrit Lindner sur la plateforme X. "Le refus de l'Union pour le sommet des réfugiés ne doit pas être le dernier mot." Il a conclu : "Nous allons régler ce problème ensemble". L'Allemagne a besoin de contrôle et de conséquences en matière de migration.

Après l'échec des négociations migratoires, Scholz a critiqué les politiques migratoires de l'Union comme étant simplement des "points de discussion" et des "spectacles dramatiques". En ce qui concerne l'avenir, le leader du FDP, Christian Lindner, a suggéré une autre tentative de négociations de haut niveau pour traiter la question migratoire, en reconnaissant la nécessité de contrôle et de conséquences.

Lire aussi: