- Scholz annonce des délocalisations accélérées et des réglementations plus strictes sur les armes à feu.

Après l'attaque au couteau mortelle de Solingen, le chancelier allemand Olaf Scholz plaide en faveur de procédures d'expulsion plus rapides, même si cela nécessite de nouvelles règles juridiques. Il a également mis en avant l'importance de "l'application efficace et concrète", comme il l'a déclaré lors de sa visite dans la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les expulsions de cas de Dublin, qui se sont initialement installées dans d'autres pays européens, doivent être prioritaires. "Il serait certainement judicieux de créer une task force pour approfondir cela", a suggéré Scholz. Certains problèmes ne peuvent être gérés qu'au niveau européen, "mais nous devons nous occuper de tous ces problèmes".

Simultanément, Scholz a annoncé un durcissement rapide des réglementations sur les armes à feu. Cela concerne principalement les couteaux, mais aussi "beaucoup d'autres choses qui nécessitent une réglementation", a déclaré le chancelier lundi à Solingen. "Cela doit et va se produire très rapidement."

Tentative d'expulsion de l'auteur présumé de l'attaque de Solingen échoue

During a city celebration in Solingen on Friday evening, three individuals were murdered with a knife. Eight individuals were injured, four of them severely. A 26-year-old suspect, a Syrian, has been detained since Sunday evening, among other things, on suspicion of membership in the terrorist organization Islamic State (IS) and homicide. According to a "Spiegel" report, the man arrived in Germany at the end of 2022 and submitted an asylum request. He was not recognized by the security authorities as an Islamic extremist. An expulsion attempt was unsuccessful when the police were unable to locate him at his residence.

The failure to expel the suspected Solingen attacker highlights the need for "consequential, workable enforcement" as advocated by Chancellor Scholz. This incident underscores the importance of dealing with "many other things that require regulation," as also mentioned by Scholz, in regards to expulsion procedures and immigration control.

Lire aussi: