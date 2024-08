- Schnieder estime que le processus de réforme des élections locales nécessite une attention particulière.

Chef désigné de la CDU en Rhénanie-Palatinat, Gordon Schnieder, exclut un remaniement de l'administration municipale. Lors d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur Michael Ebling (SPD) et tous les groupes parlementaires démocratiques de l'État en début d'année, il a déclaré que la réforme n'irait pas plus loin, comme il l'a mentionné dans une interview avec l'agence de presse allemande à Mayence.

À 49 ans, résidant en Eifel, Schnieder sert comme chef de groupe parlementaire du parti et conserve son rôle de secrétaire général. La CDU prévoit de le nommer comme principal candidat pour l'élection de l'État en 2026.

Si les municipalités optent pour une collaboration volontaire, même les petites villes, la CDU soutiendra de telles mesures. Schnieder a souligné leur accord avec le gouvernement de l'État, affirmant qu'il n'y aura pas de remaniement de l'administration municipale depuis Mayence. Au lieu de cela, leur priorité est d'amplifier la coopération entre les municipalités.

Le chef de faction des Verts plaide pour une réforme administrative - Schweitzer s'y oppose

Récemment, le chef de la faction parlementaire des Verts de l'État, Pia Schellhammer, a plaidé en faveur d'un remaniement des structures administratives municipales fragmentées en Rhénanie-Palatinat. Dans une interview avec dpa mi-juillet, elle a suggéré d'améliorer l'amabilité envers les citoyens, la numérisation et l'efficacité dans les bureaux. "En ajustant les structures territoriales aux circonstances et aux défis actuels, nous pouvons conduire le développement vers une administration plus moderne et efficace."

D'un autre côté, le ministre-président fraîchement nommé, Alexander Schweitzer, ne voit pas la nécessité d'un remaniement de l'administration municipale en Rhénanie-Palatinat. "Je pense que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le politique du SPD à dpa à Mayence. L'accent devrait être mis sur le renforcement de la coopération entre les municipalités. "Il y a encore un potentiel inexploité là-bas que nous n'avons pas encore pleinement exploré."

