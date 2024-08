- Schmidt avant le match de la coupe: "Le match de l'année" pour les adversaires

Entraîneur en chef Frank Schmidt accepte calmement le départ des joueurs offensifs réguliers Jan-Niklas Beste, Eren Dinkci et Tim Kleindienst du 1. FC Heidenheim. "En fin de compte, c'est ce que nous avons fait toutes ces années, que le 1. FC Heidenheim doit gérer le changement", a déclaré le quinquagénaire avant le match de la DFB-Pokal contre FC 08 Villingen samedi (15h15/Sky). "Soit vous vous plaignez et vous vous énervez", a déclaré Schmidt, "soit vous retroussez vos manches et vous travaillez". Les départs sont "normaux" après "des performances exceptionnelles" en Bundesliga.

Il donnera "aux nouveaux talents" l'opportunité de se développer en Bundesliga. Avec le 1. FC Heidenheim engagé dans trois compétitions au début de la saison, son équipe devrait aligner différentes compositions en attaque.

"La phase de formation n'est pas encore terminée. Il faudra quelques semaines avant qu'une composition régulière ne soit établie", a déclaré l'entraîneur. "Nous avons de nouveaux joueurs qui ont tous des forces différentes. Nous les utiliserons en fonction de l'adversaire". Les nouvelles recrues pour l'attaque incluent Mikkel Kaufmann (23 ans), Maximilian Breunig (24 ans) et Leonardo Scienza (25 ans).

Schmidt avec respect : "Préparez-vous à un véritable combat de coupe"

La DFB-Pokal marque le début de la saison compétitive pour le 1. FC Heidenheim. Schmidt se concentre d'abord sur l'équipe de la ligue régionale Villingen. "Ils verront cela comme le match de l'année", a-t-il déclaré, reconnaissant la rapide ascension de Heidenheim. "Nous aborderons la tâche très sérieusement. Nous nous préparons à un véritable combat de coupe".

Le match d'ouverture de la Bundesliga contre le FC St. Pauli (25 août) sera entouré des deux matchs de qualification en Ligue Europa Conférence contre le club suédois BK Häcken.

