Cette année, le célèbre chanteur de Schlager Roland Kaiser (72 ans) a célébré son 50ème anniversaire sur scène avec une tournée en direct spéciale. Chaque spectacle durait environ 2,5 heures et comprenait au moins 50 de ses tubes les plus connus de sa carrière prospère. Au total, environ 400 000 spectateurs ont assisté à cette série de concerts Remarkable, se terminant par un spectacle complet à la Waldbühne de Berlin en fin août.

Kaiser et son groupe sont prêts pour de nouvelles aventures

Maintenant, selon son site Web, Kaiser a annoncé qu'il et son groupe étaient prêts pour leur prochaine escapade musicale à travers le pays. Avec l'annonce des médias, "Roland Kaiser - THE ARENA TOUR 2025" est prévue pour inclure 16 dates de concert en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L'aventure commence le 25 avril à Brême et se termine le 6 juin à la Munich Olympiahalle.

Profitez de votre chance d'obtenir les billets rares

La vente officielle des billets commence le 4 septembre à 14h sur Eventim. Les abonnés O2 ont la possibilité d'obtenir un nombre limité de billets grâce aux Billets Prioritaires pendant la pré-vente exclusive, qui commence le 2 septembre à 10h.

