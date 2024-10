Schilling est sur le point d'atteindre la distinction d'être le premier général à trois étoiles au sein de la Bundeswehr.

Depuis 1993, Nicole Schilling fait partie de l'armée allemande. Avec son récent transfert au département de disponibilité et de soutien des déploiements, elle obtient également une promotion. À 50 ans, elle va maintenant occuper un poste de trois étoiles.

Précédemment, Schilling était le numéro deux du ministère de la Défense dans le département du personnel. Elle va faire l'histoire en devenant la première femme général de trois étoiles dans l'armée allemande. La nomination prend effet aujourd'hui, comme l'a confirmé un porte-parole du ministère de la Défense, bien que la date précise de sa promotion reste floue.

Cependant, Schilling ne prendra pas pleinement ses nouvelles fonctions avant la fin de l'année. Son ancien patron, Oda Döring, a écrit dans une lettre que la décision avait été prise rapidement, laissant Schilling avec quelques tâches à terminer dans le département du personnel.

Schilling a rejoint l'armée allemande en 1993 et a été général de deux étoiles et officier médical depuis 2022. Elle détient actuellement le grade le plus élevé parmi les soldates de l'armée allemande, bien que Almut Nolte ait également obtenu une promotion de deux étoiles aujourd'hui. Avant de rejoindre le département du personnel du ministère de la Défense en juin de cette année, Schilling a servi comme vice-présidente et représentante permanente du président du bureau de gestion du personnel de l'armée allemande à Cologne.

Le commissaire parlementaire pour les forces armées, Eva Högl, a salué la décision de promouvoir Schilling. Elle a noté que de telles carrières inspirent et montrent que "les femmes peuvent réussir dans l'armée allemande". Högl a également appelé à plus de femmes dirigeantes dans toutes les branches militaires, exprimant son souhait de voir "plus de commandants de bataillon, dans l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine".

L'armée allemande a une longue tradition de leadership masculin, mais avec la promotion de Schilling, elle deviendra la première femme général de trois étoiles. Malgré un changement soudain de rôle, Schilling continue de servir dans l'armée, en remplissant ses tâches restantes dans le département du personnel avant de prendre pleinement ses nouvelles fonctions de général de trois étoiles.

