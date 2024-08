- Schalke commet des infractions liées à Hamache et Noode

FC Schalke relance la chasse aux transferts à l'approche de la clôture de la fenêtre. Ils ont réussi à attirer deux nouveaux talents : l'attaquant Ilyes Hamache et le jeune joueur Steve Noode. Le club de football de division inférieure de la région de la Ruhr a officialisé ces transferts, comme l'a annoncé le club. Le jeune Hamache, 21 ans, qui évoluait précédemment chez le relégué FC Valenciennes de la deuxième division française, a signé un contrat jusqu'en 2028. En novembre 2022, Hamache a fait ses débuts avec l'équipe de France U20 contre l'Indonésie, utilisant son pied droit.

Selon le directeur sportif Marc Wilmots, "Ilyes a démontré ses capacités de jeu créatif et sa bonne compréhension du jeu dans plus de 80 matchs en deuxième division française. Avec son jeu polyvalent, capable d'exceller sur les ailes et au centre, il a encore beaucoup de potentiel à son jeune âge."

Originaire du Cameroun et avec un contrat jusqu'en 2029, Noode est appelé à renforcer la défense de Schalke. De 2019 à 2021, il a évolué sur le terrain des Indomables avant de rejoindre l'A.S. International Football Academy, où il est resté actif pendant les trois dernières années. Selon Schalke, la signature de Noode s'inscrit dans leur "stratégie à long terme pour l'équipe sur plusieurs années". Wilmots a commenté : "Nos scouts ont suivi Steve depuis longtemps. Il apporte de solides qualités physiques pour la défense centrale et une attitude positive. Nous lui donnerons le temps dont il a besoin."

Les fans de football sont impatients de voir comment Ilyes Hamache se débrouillera lors des prochains matches, compte tenu de son impressionnant palmarès en deuxième division française. Le nouveau joueur de FC Schalke, Steve Noode, pourrait potentiellement renforcer leur défense dans le cadre de la stratégie à long terme du club.

