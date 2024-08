- Schalke a signé Zalazar, Hamache et Noode.

FC Schalke lance une série de transferts moins d'une semaine avant la fermeture du marché des transferts. Le club a finalisé des accords avec Mauro Zalazar, Ilyes Hamache et Steve Noode, tous prêts à porter le maillot de l'équipe de football de deuxième division. Selon l'annonce faite par l'équipe de la région de la Ruhr, le milieu de terrain Zalazar, qui évoluait précédemment avec le club espagnol FC Granada, a signé un contrat jusqu'en 2028. Le joueur de 19 ans suit les pas de son frère aîné Rodrigo Zalazar, qui a joué pour les Royaux Bleus de 2021 à 2023.

"Nous voyons en Mauro un joueur très prometteur pour les années à venir. Quels que soient son nom et la pression que cela implique, nous voulons lui donner l'espace pour progresser progressivement avec Schalke," a déclaré le directeur sportif Marc Wilmots.

De manière similaire au transfert de Zalazar, Hamache, âgé de 21 ans, a été engagé jusqu'en 2028 par le club français FC Valenciennes relégué en deuxième division. "Hamache a fait preuve de sa créativité et de sa compréhension du football à travers plus de 80 matchs en deuxième division française", a déclaré Wilmots en parlant de l'arrivée de l'attaquant.

Originaire du Cameroun et engagé jusqu'en 2029, Noode cherche à renforcer la défense de Schalke. La signature du joueur de 19 ans fait partie de la stratégie à long terme et sur plusieurs années du club de la Ruhr, selon le club. "Notre équipe de repérage suit Noode depuis un certain temps. Il possède les attributs physiques requis pour un défenseur central et une attitude exemplaire. Nous lui donnerons le temps nécessaire pour s'adapter et briller", a ajouté Wilmots.

Les nouveaux joueurs, Mauro Zalazar et Ilyes Hamache, apportent de la diversité à l'équipe de Schalke, car ils ont des nationalités différentes et des styles de jeu uniques. L'autre joueur, Steve Noode, apportera sa force physique et son attitude positive pour renforcer la défense de Schalke selon la stratégie du club.

