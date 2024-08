- Scènes sauvages après l'argent: le hockey masculin perd les finales

Tout d'abord, l'équipe allemande de hockey masculin a perdu l'or, puis les Pays-Bas ont perdu leurs nerfs. Après avoir remporté la séance de tirs au but, le buteur Duco Telgenkamp a provoqué le gardien allemand Jean-Paul Danneberg en posant son index sur sa bouche, et Niklas Wellens s'est battu avec plusieurs joueurs néerlandais. Avant la finale contre leurs rivaux historiques, Danneberg avait affirmé : "Les Néerlandais ont une véritable peur".

Au final, les Néerlandais ont célébré une victoire de 3:1 (1:1, 0:0) aux tirs au but contre les champions du monde allemands au Stade Yves-du-Manoir dans le nord-ouest de Paris, sous les yeux du chancelier allemand Olaf Scholz. Douze ans après leur dernier triomphe olympique à Londres, l'équipe allemande était déterminée à remporter à nouveau la victoire en France. Après la déception de leur quatrième place il y a trois ans à Tokyo, ils ont finalement remporté leur première médaille depuis 2016.

Thierry Brinkman (46e minute) a mis les Pays-Bas en tête dans le nord-ouest de Paris, et Thies Prinz (50e) a rapidement égalisé. During the penalty shootout, the captain Brinkman, Thijs van Dam, and Telgenkamp ont assuré la victoire pour les Néerlandais. Justus Weigand a marqué pour l'Allemagne.

En phase de poules, l'Allemagne avait battu les Pays-Bas.

La huitième finale olympique pour une équipe masculine allemande a commencé prudemment des deux côtés. Ce n'est qu'après dix minutes que l'Allemagne s'est approchée du but néerlandais avec une passe précise de Christopher Rühr, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Les Néerlandais ont également eu du mal à créer de bonnes occasions dans le premier quart. Au lieu de cela, les deux équipes se sont concentrées sur un jeu compact et sûr.

L'équipe allemande avait souvent réussi à faire cela en route pour la finale. Ils s'étaient qualifiés pour les phases à élimination directe en tant que premiers de leur groupe avec quatre victoires en cinq matchs, concédant peu de buts. Leurs victoires contre l'Argentine en quarts de finale et l'Inde en demi-finales (toutes les deux 3:2) ont été dramatiques. Les Néerlandais ont eu plus facile contre l'Espagne en demi-finales (4:0) mais avaient perdu contre l'Allemagne 0:1 en phase de poules.

Au début du deuxième quart, Scholz a pris place sur la ligne médiane. Le politique du SPD assistait pour la première fois aux Jeux de Paris pour regarder le hockey et était protégé par ses gardes du corps sur les tribunes parmi les VIP. Le chancelier a regardé les Néerlandais gagner peu à peu le contrôle du jeu, mais l'Allemagne obtenir le premier coup de pied de coin. Aucune des deux équipes n'a marqué avant la mi-temps.

**La deuxième moitié a commencé lentement. Des milliers de fans néerlandais sur les tribunes encourageaient les champions d'Europe avec des chants de "Holland" - et ils avaient de bonnes raisons de célébrer peu après le début du dernier quart. Une petite erreur en défense a permis à Brinkman de marquer le 1:0, mais le gardien Jean-Paul Danneberg a réalisé un arrêt

