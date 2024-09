- Scène: Perspective du Festival international du film d'Oldenburg

Le Festival du Film d'Oldenbourg accueille environ 50 courts et longs métrages cette année, présentant des débuts internationaux et allemands, selon les dires des organisateurs. Cette édition marque la 31ème édition de ce festival, qui met en avant la réalisation de films indépendants.

Environ 400 invités sont attendus à la cérémonie d'ouverture, avec le réalisateur renommé Dominik Graf en tant qu'invité d'honneur. D'autres participants incluent l'actrice américaine Amanda Plummer, l'actrice et scénariste française Isild Le Besco, et l'acteur irlandais John Connors.

Le festival commence avec le film "Rêve Novella". Réalisé par Florian Frerichs, cette adaptation moderne de l'œuvre intemporelle d'Arthur Schnitzler explore les désirs refoulés d'un couple marié à Berlin la nuit. Le réalisateur et les acteurs principaux seront présents à la première.

Documentaire sur les parents de l'assassin en série Niels Högel d'Oldenbourg

Le documentaire "Au-delà de la culpabilité", qui sera projeté les 14 et 15 septembre, revêt une importance particulière pour la région. Il se penche sur l'expérience des parents de Niels Högel, un infirmier condamné pour le meurtre de 87 patients à Oldenburg et Delmenhorst. Le film offre des aperçus profonds dans le processus d'acceptation de l'inimaginable et montre comment une famille fait face aux actions de son fils et à l'intense surveillance des médias, selon les organisateurs.

Après la projection du film, les réalisateurs Katharina Köster et Katrin Nemec participeront à une discussion avec Petra Klein, vice-présidente fédérale de l'organisation de soutien aux victimes White Ring. Les parents de Niels Högel ne sont pas attendus, selon les organisateurs.

Le Festival du Film d'Oldenbourg se déroulera du 11 au 15 septembre. Les projections auront lieu dans divers cinémas à travers la ville, notamment au Theaterhof 19 et au Théâtre d'État d'Oldenbourg. Les billets peuvent être achetés en ligne ou au centre du festival.

Lire aussi: