Avec "Beetlejuice Beetlejuice", la suite très attendue du classique de Tim Burton (66) de 1988, "Beetlejuice", a lancé le 81ème Festival International du Film de Venise en soirée. Les acteurs du film ont volé la vedette lors de la première sur le Lido. Particulièrement remarquée, la jeune actrice principale Jenna Ortega (21) dans un deux-pièces rouge transparent, composé d'un haut en tulle en forme de cœur et d'une jupe en maille semi-transparente. La star de "Wednesday" a terminé son look avec un rouge à lèvres assorti.

Winona Ryder resplendit aux côtés de Jenna Ortega sur le tapis rouge

Dans "Beetlejuice Beetlejuice", Ortega incarne la fille de Winona Ryder (52). L'actrice de "Stranger Things" était également présente à Venise et a opté pour un ensemble power, composé d'une mini veste noire associée à un gilet coordonné, une blouse blanche et une jupe longue. Elle a coiffé ses cheveux foncés en un chignon volumineux pour un look chic.

Sur le tapis rouge de Venise, on a également vu la légende du cinéma italien Monica Bellucci (59), qui figure dans "Beetlejuice Beetlejuice" et est liée au réalisateur Burton. Bellucci a choisi une robe noire dramatique avec des manches bouffantes et un décolleté profond. Dans le même temps, la double lauréate d'un Oscar Cate Blanchett (55) est apparue dans une robe dorée sans bretelles, garnie de bijoux étincelants sur le corsage.

Angelina Jolie, Brad Pitt et Lady Gaga : des icônes d'Hollywood au Lido

Dans les jours à venir, de nombreuses stars internationales sont attendues au festival de cinéma de Venise. On pense que George Clooney (63) est déjà en ville avec son épouse Amal (46). Brad Pitt (60) est également attendu pour la première de leur film commun "Bullet Train".

L'ex-épouse de Pitt, Angelina Jolie (49), présentera également un nouveau projet au Lido. Pour la première de "Joker : Folie à Deux", les stars Joaquin Phoenix (49) et Lady Gaga (38) sont attendues.

