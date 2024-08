- Saxe-SPD: 95% de l'accord de coalition est respecté

Le SPD saxon considère que 95 % de son accord de coalition avec la CDU et les Verts est rempli et regarde avec fierté les cinq dernières années. Si tout n'est pas parfait, a expliqué le ministre de l'Économie Martin Dulig, mettre en œuvre 95 % de l'accord permet une évaluation positive.

Précédemment, Dulig, le candidat principal Petra Köpping et le président du parti Hennig Homann ont passé presque une heure à énumérer les réalisations des ministères de l'SPD pour les affaires sociales et la cohésion sociale, ainsi que pour l'économie, le travail et les transports.

Le président du parti a résumé les 10 ans de travail de l'SPD dans un gouvernement saxon, notant qu'ils avaient initié une large gamme de mesures. "Nous sommes fiers de notre bilan", a-t-il déclaré. Cependant, un bon bilan ne garantit pas un bon résultat électoral. L'SPD a démontré sa capacité à transformer un programme gouvernemental en politique pratique. Les partis qui affirment avec confiance et crédibilité leur prétention au gouvernement sont nécessaires. L'SPD en est un.

Selon Homann, une coalition pure de la CDU et de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APB) après les élections serait une "catastrophe" pour la Saxe. Les deux partis travailleraient principalement contre le gouvernement fédéral au lieu de se concentrer sur la Saxe. Les politiques d'austérité prévues par la CDU seraient également nocives pour la cohésion sociale. On s'attend à ce que la CDU s'impose contre un parti inexpérimenté comme l'APB.

Cependant, Homann a également déclaré clairement : "Si nécessaire, nous sommes prêts à parler avec tous les partis démocratiques". Compte tenu des sondages, une coalition de la CDU, de l'APB et de l'SPD en Saxe est une option réaliste.

Dans son bilan ministériel, la ministre des Affaires sociales Petra Köpping a mis en avant la loi sur les hôpitaux, l'introduction d'un programme d'investissement pour les soins de courte durée, l'abolition des frais de scolarité pour les professions de santé et l'extension significative du travail social à l'école.

Les travailleurs sociaux devraient également être déployés en permanence dans les écoles primaires et secondaires à l'avenir. Grâce au programme des espaces sociaux, plus de 60 installations ont été créées, où un ancien cinéma ou une auberge a été transformé en un nouveau lieu de rencontre. Cela peut aider à atténuer le sentiment d'être laissé pour compte dans les zones rurales.

Le ministre de l'Économie Martin Dulig a déclaré que l'SPD avait guidé l'économie à travers des crises difficiles. L'emploi en Saxe est à son plus haut niveau et le taux de chômage est passé de 8,8 % en 2014 à 6,4 % aujourd'hui. Sans les crises, le chiffre serait un 5 avant la virgule.

Dulig a noté que les crises avaient dû être surmontées simultanément avec les processus de transformation. Néanmoins, la vague de faillites redoutée n'a pas eu lieu. La réduction de la bureaucratie, les pénuries de main-d'œuvre et les prix de l'énergie sont maintenant les questions centrales pour les entreprises. Le salaire horaire brut moyen est passé de 19,28 euros à 28,33 euros au cours des 10 dernières années, plus rapidement que la moyenne nationale. Depuis 2020, plus d'entreprises ont été enregistrées qu'annulées ici. Environ 30 milliards d'euros seront investis dans les années à venir.

L'SPD souhaite poursuivre son travail gouvernemental sans interruption.

Köpping a donné un dernier aperçu. "Nous voulons continuer le plus harmonieusement possible", a-t-elle déclaré. "C'est l'une des choses que les gens attendent de nous". Il n'y aura pas de coupes radicales avec l'SPD. En même temps, ils discuteront avec leurs partenaires du gel budgétaire imposé en Saxe. "Les choses ne peuvent pas rester telles quelles maintenant".

De nouvelles élections pour le parlement saxon auront lieu le 1er septembre. Dans le dernier sondage, la CDU (34 %) est en tête devant l'AfD (30 %). L'SPD et les Verts devront se battre pour revenir au parlement saxon. Le BSW y parviendrait avec 11 %. La gauche (4 %) devrait gagner deux mandats directs pour revenir au parlement.

