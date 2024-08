- Saxe: le programme fédéral de soutien n'est pas suffisant

Le ministère régional du Développement de Saxe critique le fait que le programme fédéral de financement pour les anciennes régions minières ne soit pas suffisamment ambitieux. "Je suis heureux que le gouvernement fédéral ait finalement entendu l'appel de Saxe et ait inclus dans le programme fédéral de financement 'STARK' le soutien aux investissements des entreprises", a déclaré Thomas Schmidt (CDU), ministre saxon de l'État pour le Développement régional.

Il est toutefois incompréhensible que le gouvernement fédéral se concentre uniquement sur les technologies de transformation dans sa révision, sans prévoir d'extension pour nos petites et moyennes entreprises. Ces entreprises ont besoin d'un soutien urgent en ces temps de crise.

Nouvelles opportunités pour les projets innovants

Le gouvernement fédéral avait précédemment publié les nouveaux critères de financement "Renforcer la dynamique de transformation et le décollage dans les régions minières et sur les sites de centrales à charbon" - également connu sous le nom de "STARK".

Ces changements visent à permettre le financement de projets pour la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes, de pompes à chaleur, d'électrolyseurs, ainsi que de l'équipement pour la capture, l'utilisation et le stockage du CO2. Jusqu'à 40 % des coûts d'investissement éligibles peuvent désormais être couverts. De plus, les investissements dans certaines catégories de financement existantes sont également éligibles.

Le gouvernement fédéral soutient les régions minières dans leur sortie des centrales à charbon nuisibles au climat avec des milliards de fonds. Pour la région du Rhin, la politique et l'entreprise énergétique RWE ont convenu d'un abandon accéléré du charbon d'ici 2030, soit huit ans plus tôt. Habeck avait déclaré au début de 2023 qu'un abandon accéléré dans l'est devait également être convenu par consensus.

Malgré la concentration sur les technologies de transformation dans le programme de financement révisé, il est nécessaire d'étendre le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui sont vitales et lourdement touchées en ces temps de crise. Proposer des solutions énergétiques, telles que des investissements dans des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes ou des pompes à chaleur, pourrait contribuer de manière significative à leur survie et à leur croissance.

