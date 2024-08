Malheur sur la Moselle - Sauvetage d'un homme mort après un accident d'hôtel retardé

À l'hôtel effondré de Kröv, certaines parties du bâtiment doivent être démolies avant la récupération** de la dernière victime. "Il est probable que nous abattions d'abord le côté pignon, car il représente le plus grand risque d'effondrement", a déclaré un porte-parole de la police. "Ensuite, nous procéderons pièce par pièce." La police estime qu'il faudra un à deux jours avant que la récupération ne puisse commencer.

Le bâtiment continue de représenter un risque élevé d'effondrement, a-t-elle déclaré. Il est également difficile de déterminer si le bâtiment pourrait être contaminé par de l'amiante, ce qui pourrait compliquer le travail. Par conséquent, une zone de 150 mètres de rayon sera établie pour la démolition prévue pour vendredi, a déclaré le porte-parole. Les résidents doivent garder leurs fenêtres fermées.

Entreprise de démolition spéciale

La démolition est prévue pour commencer vendredi matin ou après-midi. "L'entreprise spécialisée a besoin de ce temps pour apporter l'équipement nécessaire ici et l'installer." Le travail de l'ingénieur devrait être terminé jeudi. À ce stade, ils ne peuvent pas fournir d'évaluation de la cause. Les officiers de police sont toujours occupés par les investigations et le périmètre de sécurité.

Deux personnes sont décédées dans l'effondrement de l'hôtel de la ville de la Moselle, et sept personnes ont été coincées sous les décombres pendant des heures. La dernière survivante a été secourue de l'hôtel tard dans la soirée de mercredi.

Les opérations de démolition se concentreront sur les zones vulnérables de l'hôtel de la Moselle, telles que identifiées par l'entreprise de démolition spéciale. En raison d'un potentiel de contamination à l'amiante, la démolition aura lieu dans un rayon de 150 mètres, affectant de nombreuses zones environnantes.

