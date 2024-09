- Sauvegardez un délicieux plat de vacances: un délicieux bouillon de riz avec de la viande hachée et du fromage.

Recette pour un ragoût de bœuf et tomates garni de riz

Ce plat savoureux préparé avec du bœuf haché et des tomates a une petite touche - il est servi avec du riz plutôt qu'avec des pâtes ou des pommes de terre. Une fois cuit avec du fromage aromatique et cuit au four dans une sauce savoureuse, le riz prend les saveurs rôties du four, ce qui en fait une addition impressionnante à votre repas.

Le meilleur ? Les ingrédients sont probablement déjà dans votre garde-manger, et la préparation est un jeu d'enfant. De plus, la cuisine reste propre, donc le nettoyage est facile pendant que le riz, le bœuf et le fromage cuisent ensemble au four. Après le dîner, vous pouvez vous installer sur le canapé. C'est une situation gagnant-gagnant-gagnant, pourrait-on dire.

Recette pour un ragoût de bœuf et riz copieux pour une soirée détente

Ingrédients pour quatre personnes

400g de bœuf haché

2 oignons

5 gousses d'ail

500g de tomates en conserve

2 cuillères à café d'origan

1 pincée de sucre

Sel et poivre selon votre goût

250g de riz basmati (poids sec)

400ml de bouillon de bœuf

200g de cheddar fort

1 tasse de crème sure

3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive

Instructions

Faites cuire le riz selon les instructions du paquet. Épluchez et hachez finement les oignons et l'ail. Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle, ajoutez l'ail et les oignons, et faites-les revenir jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoutez le bœuf haché et faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit brun. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Ajoutez les tomates en conserve, l'origan et le sucre. Versez le bouillon et assaisonnez avec du sel et du poivre. Laissez mijoter brièvement. Enfin, ajoutez le riz cuit. Huilez un plat à gratin avec un peu d'huile d'olive. Transférez le mélange dans le plat et saupoudrez-le de cheddar. Faites cuire au four à 180°C pendant environ 25 minutes ou jusqu'à ce que ce soit doré. Servez avec de la crème sure.

Se marie bien avec : une salade verte.

Ce ragoût de bœuf et tomates avec riz est encore plus savoureux lorsque vous avez la chance de le déguster dans le confort de votre foyer, surtout pendant les heures après le travail. Une fois le plat cuit et servi, la cuisine après le repas peut être transformée en un espace confortable pour se détendre.

