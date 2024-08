Table des matières

Que se passe-t-il avec le corps lors d'un saut depuis un tremplin de 10 mètres ?

Combien de fois des blessures se produisent-elles lors de sauts dans l'eau depuis une grande hauteur ?

Qui ne devrait pas sauter depuis le tremplin de 10 mètres ?

Comment se préparer au mieux pour un saut depuis le tremplin de 10 mètres ?

Quelle est la position de corps la plus sûre pour le saut ?

Combien les autres variantes de saut sont-elles dangereuses ?

Fait-il une différence si l'on saute depuis la plateforme de plongeon ou d'une planche ?

Peut-on voler trop loin en courant et atterrir sur le bord de la piscine ?

Pourquoi certaines personnes peuvent-elles sauter depuis de grandes hauteurs sans se blesser ?

Combien est dangereux l'entrée dans l'eau après le saut ?

Le tremplin de 10 mètres dans la piscine est un non catégorique pour certaines personnes, tandis que pour d'autres, le saut est un défi ou même une occasion de faire impression. L'admiration pour la hauteur n'est pas injustifiée, car le saut depuis le tremplin de 10 mètres comporte un risque. Surtout les personnes inexpérimentées peuvent subir des blessures graves qui pourraient même être mortelles. Hier, un tel accident de baignade avec des conséquences fatales s'est produit à Brême. Le jeune homme de 23 ans a presumably sustained des blessures internes lors de son saut, comme l'a rapporté la police.

Pourquoi le saut depuis le tremplin de 10 mètres est-il si dangereux ? Quelle variante de saut est la plus sûre ? Et comment peut-on se préparer à un tel saut ? Un aperçu des points les plus importants.

Que se passe-t-il avec le corps lors d'un saut depuis un tremplin de 10 mètres ?

Ce n'est pas seulement de l'eau ? Réfléchissez-y à nouveau ! "À cette hauteur, l'eau est dure comme du béton", déclare Joachim Rödig, chef du service d'orthopédie et de chirurgie traumatologique de la clinique Maria Hilf de Mönchengladbach. Dans une interview avec la "Rheinische Post" (RP), il met en garde : "Lors d'un saut depuis un tremplin de 10 mètres, une force extrême est développée." Si l'on atterrit incorrectement dans l'eau, l'on peut subir des blessures graves - "similaire à un accident de moto". Les os peuvent se casser, la peau peut se déchirer, et des blessures internes et des contusions thoraciques sont possibles.

Combien de fois des blessures se produisent-elles lors de sauts dans l'eau depuis une grande hauteur ?

Il n'y a pas de chiffres pour cela. Cependant, une statistique de l'Association allemande de sauvetage (DLRG) montre qu'il y a eu au moins 378 accidents de baignade avec des décès par noyade en 2023, 23 de plus que l'année précédente. La plupart des cas (90 %) se sont produits dans les eaux intérieures - notamment les lacs (138) et les rivières (135). La DLRG met donc en garde contre les bains dans des eaux non surveillées. Dans les piscines, il y a eu le moins de décès par noyade. En 2023, il y en a eu huit.

Qui ne devrait pas sauter depuis le tremplin de 10 mètres ?

Les personnes inexpérimentées ne devraient pas immédiatement sauter depuis le tremplin de 10 mètres. "Se surestimer est dangereux", déclare Roland Scheidemann de l'Association allemande de sauvetage (DLRG) dans une interview avec la "RP". Ceux qui sont incertains doivent être raisonnables et redescendre. Chaque sauteur prend la responsabilité de son propre saut de 10 mètres. Bien que le personnel de surveillance puisse s'assurer que la piscine est libre et qu'une seule personne est sur le tremplin à la fois, il est encore "danger de la vie" si quelqu'un tente un saut de tête qui n'est pas expérimenté", selon Scheidemann.

Matti Büchner est le responsable du département de plongeon du Berliner TSC et entraîne des athlètes professionnels en tant que nationaltrainer. L'ADP lui a demandé comment aborder au mieux le premier plongeon depuis une plateforme de 10 mètres. Il recommande une approche lente - du tremplin de 1 mètre au tremplin de 3 mètres, etc. Cette stratégie est également utilisée par les athlètes de elite jusqu'à ce qu'ils aient assez de tension corporelle pour une entrée droite. Il explique : "Depuis une plateforme de 10 mètres, vous heurtez l'eau à environ 50 km/h, c'est un sacré impact."

Quelle est la position de corps la plus sûre pour un plongeon ?

Le plongeon le plus sûr est droit et tendu : les bras près du corps, les jambes fermées, les orteils pointés. Cela offre la moins de résistance lors de l'impact avec l'eau. Cependant, en général, tout plongeon doit être exécuté proprement pour être aussi sans danger que possible. Un saut

La variante de plongeon la plus sûre des trois ? Pas de surprise : le "chandelle", ou la plongée droite les pieds en premier. Le risque de blessure ne augmente qu'à une hauteur de 15 mètres avec cette variante, principalement pour les genoux. Pour éviter les blessures cutanées, étirez vos orteils et n'atterrissez pas à la surface de l'eau avec les pieds plats. Avec le plongeon classique, où les paumes sont placées ensemble au-dessus de la tête, le risque de blessure augmente à partir de 12 mètres. À partir de cette hauteur, des fractures du crâne sont possibles. Pour éviter les blessures aux épaules, tensez vos bras et vos épaules à l'entrée. Les plongeons tête première, les bras près du corps, sont les plus dangereux. Les résultats de la recherche suggèrent qu'un tel plongeon à partir d'une hauteur de seulement 8 mètres peut causer des blessures significatives, potentiellement affectant le cou et la moelle épinière.

Est-ce que cela fait une différence de plonger d'une plateforme ou d'une planche ?

Une plateforme est fixe, tandis que les planches sont mobiles. Cela signifie qu'il faut une grande tension corporelle au niveau du milieu du corps. Les muscles abdominaux et dorsaux doivent être tendus lors d'un plongeon depuis une planche. Sinon, vous pourriez "s'effondrer" et cela pourrait nuire à votre plongeon - par exemple, vous pourriez atterrir sur le côté ou en avant.

Une planche de plongeon de 10 mètres doit être d'au moins 13,5 mètres de large à partir du bord de la tour de plongeon. Pour franchir cette distance, la vitesse de course devrait être de 30 km/h. Cependant, le risque lié à la hauteur est grand, surtout si l'on perd le contrôle de son corps et qu'on heurte l'eau dans une position défavorable. Il est également important de s'assurer que personne ne se trouve dans l'eau qui pourrait être heurté lors du plongeon. Une fois dans les airs, le plongeon ne peut être arrêté. Il est préférable d'avoir quelqu'un qui signale lorsque l'eau est libre. Le spécialiste Büchner recommande vivement de ne pas plonger depuis une planche de plongeon avec un élan. "Elles ont un revêtement anti-dérapant méchant, et si vous tombez, vous pouvez vraiment vous écorcher", explique-t-il. Au lieu de cela, il suggère de se tenir au bord de la planche et de bondir quelques fois comme sur un trampoline - avec une bonne tension corporelle, bien sûr - avant de sauter dans l'eau.

Pourquoi certaines personnes peuvent-elles sauter de grandes hauteurs sans se blesser ?

La technique ! Que ce soit des plongeurs professionnels ou des sauteurs de falaises intrépides, la tension corporelle est essentielle. Cela rend le corps plus compact. Une position d'entrée entraînée est également importante. La plus grande hauteur jamais documentée d'où une personne a sauté est de 58,8 mètres. L'athlète extrême Laso Schaller était celui qui a sauté d'une cascade dans le Tessin. Lorsqu'il a heurté l'eau, il se déplaçait à 123 km/h. Schaller a atterri dans de l'eau écumeuse, qui était moins rude qu'une surface lisse, mais il s'est tout de même déchiré le ligament collatéral médial.

À quel point l'entrée dans l'eau après le saut est-elle dangereuse ?

Une piscine de plongeon professionnelle est profonde de cinq mètres. Une piscine publique peut être moins profonde. Par conséquent, le spécialiste Büchner recommande de vérifier la profondeur avant de plonger. Avec une profondeur de piscine de cinq mètres, le corps est généralement suffisamment freiné à l'entrée, mais avec une profondeur d'eau moins profonde, il recommande de se

