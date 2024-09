"Saturday Night Live" présente trois nouveaux comédiens, avec Chloe Troast qui fait ses adieux.

L'émission de comédie tardive semble accueillir Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline dans son équipe, selon les rapports de Deadline.

Padilla, qui a rejoint la compagnie principale des Groundlings en 2021, a également figuré dans "Night Court" et "Curb Your Enthusiasm".

Wakim, d'origine libano-américaine, a été nommé Nouvelle Étoile de la Comédie au Festival humoristique Just For Laughs 2022, coïncidant avec sa première apparition à "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Wickline a acquis de la notoriété grâce à sa fidèle following sur TikTok, en apparaissant en tant que membre de la distribution dans "Stapleview". Elle peut être vue dans le film Mubi de 2024 "My First Film" et se lance dans des tournées de comédie stand-up.

Alors que "SNL" élargit sa distribution, Chloe Troast, membre actuel de la distribution, a indiqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne reviendra pas pour la saison à venir.

"Malheureusement, je n'ai pas été invitée à revenir à SNL cette saison", a publié Troast. "J'aurais aimé me réunir avec les merveilleux amis que j'ai faits là-bas, cela felt like a home. Mais ce n'était pas mon destin."

Précédemment, Punkie Johnson et Molly Kearney avaient annoncé leur décision de ne pas revenir pour la saison 50.

La saison anniversaire 50 de "SNL" devrait comporter de nombreux moments célébratoires, associés à une satire politique abondante avec l'ancienne membre de la distribution Maya Rudolph faisant des apparitions occasionnelles en tant que Vice-Présidente Kamala Harris, qui est maintenant en fonction.

L'ajout d'Ashley Padilla à l'équipe de l'émission de comédie tardive signifie une infusion d'entertainment frais, continuant la tradition de l'émission de mettre en valeur des talents divers.

Le succès d'Emil Wakim dans des émissions comme "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" et être nommé Nouvelle Étoile de la Comédie au Just For Laughs renforce davantage sa place dans le monde du divertissement.

