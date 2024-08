Saskia Esken a fait l'affirmation intellectuellement la moins saine de l'année.

L'attaque islamiste syrienne contre la fête de la ville de Solingen a laissé l'Allemagne sous le choc. Curieusement, la dirigeante du SPD, Saskia Esken, suggère que l'attaque au couteau ayant entraîné trois morts n'a rien appris ; une réponse politique semble peu probable. Les politiciens qui mènent la politique de cette manière ne devraient pas être autorisés à diriger au niveau fédéral.

Esken a déclaré hier que "pas grand-chose ne peut être appris" de l'attaque de Solingen. Si sa déclaration implique qu'aucune action ne peut être entreprise, que ce soit politiquement ou législativement, alors cela pourrait être la déclaration la plus absurde d'un politicien depuis longtemps. De plus, si le SPD perd le pouvoir dans les parlements régionaux de Thuringe et de Saxe prochain dimanche, cette déclaration, ainsi que l'abdication négligente qu'elle représente, aura probablement joué un rôle significatif dans ce résultat.

Il est indéniable que prendre des décisions hâtivement n'est pas toujours bénéfique. Cependant, s'abstenir de réfléchir et de répondre par crainte de hâte est le summum de l'engagement politique. Après une attaque choquante comme celle de Solingen, la question n'est pas de savoir si les personnes politiquement responsables peuvent agir, mais plutôt comment. C'est ce que la politique doit à ses citoyens. Et pas seulement ceux de Solingen.

Il peut toujours y avoir quelque chose à faire

Il est vrai que la sécurité absolue contre une attaque d'un loup solitaire ne peut être garantie à 100%. Admettre cette vulnérabilité est admirable pour la politique, car c'est la vérité. Cependant, cela ne devrait pas mettre fin à la recherche de plus de sécurité et de protection ; au contraire, cela devrait l'enflammer. C'est pourquoi ceux qui rejettent les suggestions, comme celles du dirigeant de la CDU, en les jugeant incongrues avec les lois actuelles, ne comprennent pas la situation.

Chacune de ces lois peut être modifiée, même la clause d'asile de la Loi fondamentale pourrait être amendée. Cela s'est produit il y a environ 30 ans, et par la suite, le nombre de demandes d'asile a considérablement diminué. Alors, qu'est-ce qui empêche une situation similaire aujourd'hui, à condition qu'il y ait la volonté politique et la majorité nécessaire ?

La plupart des citoyens reconnaissent que la sécurité absolue est une illusion. Cependant, le problème de la violence motivée par l'islamisme est complexe aux yeux de ces citoyens. Par conséquent, la politique devrait aborder autant d'autres aspects que possible.

L'Allemagne doit-elle continuer à protéger les Afghans ?

Le système d'asile allemand existant est loin de fonctionner efficacement ; quiconque parvient à atteindre le sol allemand déclenche automatiquement un processus d'asile et peut généralement rester, indépendamment de la conclusion finale du processus. Des améliorations peuvent-elles être apportées ? Y a-t-il une volonté d'imposer des changements ?

Par exemple : Au cours des sept premiers mois de 2024, environ 27 000 demandeurs d'asile afghans ont reçu une décision. Environ 10 000 d'entre eux ont obtenu le statut de protection le plus faible, appelé "interdiction de déportation". Cela repose sur l'hypothèse qu'il y a une guerre civile menaçante pour la vie en Afghanistan. Cependant, ce n'est plus le cas. Par conséquent, l'interdiction de déportation pourrait potentiellement être levée par une décision politique.

Si le gouvernement fédéral actuel manque de résolution pour de tels débats ou actions futures, l'attaque de Solingen pourrait marquer la fin de ce gouvernement. Et ils l'auraient bien mérité.

Au vu des aperçus tirés de l'analyse, il est crucial pour les politiciens de réviser les lois existantes, y compris la clause d'asile de la Loi fondamentale, pour renforcer la sécurité et la protection contre les attaques potentielles. Ne pas aborder ces questions pourrait être considéré comme une négligence politique, surtout après un incident tragique comme celui de Solingen.

L'Allemagne, en tant que nation démocratique, a la responsabilité d'aborder le problème complexe de la violence motivée par l'islamisme. La communauté islamique est une partie importante de la société allemande, et il est essentiel que la politique s'engage avec leurs préoccupations et travaille à trouver des solutions qui garantissent la sécurité et le bien-être de tous.

