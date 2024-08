Sarah s'oppose aux autres membres du camp.

Tribulations dans le camp de la vie sauvage ! Sarah crée un remue-ménage et rabaisse toute l'équipe, Danni serait-elle en train de rouler des yeux excessivement et de manquer de loyauté, et Mola marche avec une posture voûtée. Le lendemain, une excuse arrive-t-elle à temps ? Heureusement, l'épreuve suivante ranime l'énergie optimiste.

Destination finale du camp de la vie sauvage ! "Waouh, incroyable, mec ! Seulement 15 jours se sont écoulés ! Totalement radical, mec !" Gigi et Sarah partent à la chasse au trésor ce jour-là. Elles pourraient trouver des chips délicieuses à savourer avec leurs langues poilues ? Le "duo amusant" commence comme Hansel et Gretel dans la forêt, mais bientôt, plus rien ne les amuse. Tandis que Gigi recherche diligemment les clés de la malle au trésor dans la mare de boue, Sarah ne s'intéresse qu'à ses cheveux. Pour l'amour du ciel, ne te salis pas ! Salut ? Est-ce seulement possible ? Eh bien, si c'est sa principale préoccupation ! Gigi ne peut que secouer la tête. "Nous avons concurrencé pour 100 000 euros pendant 15 jours, et elle s'inquiète de sa coiffure."

Entre-temps, Georgina partage son histoire touchante avec son ancien petit ami, "Kubi", le père de leur enfant. Elle l'aimait tant qu'ils ont fait des vacances à Sardinia et sont même apparus dans "Celebrity Summer House". Cependant, il lui a infligé plus de douleur que quiconque. Le mot qui vient à l'esprit est "violence domestique". Ses histoires choquent et il est inutile de les répéter ici.

Lorsque Gigi et Sarah reviennent bredouilles au camp, Sarah lâche presque une dispute épique. La jeune fille de 25 ans qualifie Knappik de "personne la plus insecurity qu'elle ait jamais rencontrée" et mérite de "se taire et de pleurer tranquillement", tandis que Sarah attaque verbalement tout le camp. Chacun reçoit sa part.

"Femme mature" et "imposteur"

Son principal sujet est ce "manque de respect". C'est "très choquant". Danni, s'il te plaît, arrête de rouler des yeux comme ça, s'il te plaît ? Suddenly, everyone shows their "true colors". Gigi, allow me to inform you, you are not a "true man"! This debate continues. It is equally amusing how the 37-year-old thinks she can criticize the entire group while making herself look more ridiculous with every sentence. Or, as the others put it, she's "behaving like a child". She even offers to relinquish her food ration to Gigi. Her reasoning is that of a spoiled brat: There's "still enough fat on her," and the younger lady will "reach the finale" anyways.

All children in Knappik's daughter's kindergarten are more mature than Gigi, she rants on. How can someone be so "anti-social"? Sarah is "a mature woman". Essentially, the camp should be grateful because if she truly "gets her words flowing," she'll "checkmate the boy."

Douleur de transition et le défi le plus exaltant

Ces arguments ridicules et mal joués se déroulent pendant une éternité, chacun tentant de surpasser l'autre, même en crachant au visage de l'autre. La question reste : Gigi peut-elle enfin apprendre à être "un vrai homme" ? La "désloyale" Danni demande : "Es-tu en période ou quelque chose comme ça ?" Le toujours "voûté" Mola résume tout : "Je la connais personnellement, elle n'est pas comme ça. Je pense que ses nerfs sont à vif. Elle traverse des difficultés avec son nouveau corps." Il continue : "Je l'attribue à la douleur de la transition, un moyen de se distraire de ses propres problèmes."

Mais comme pour la plupart des disputes, dormir dessus peut aider. Le lendemain, Sarah s'excuse auprès de tout le groupe, admettant qu'elle "est allée trop loin". Mais honnêtement, pour l'observateur, les dégâts sont déjà faits.

Cependant, en tant que fidèle fan de RTL Dschungelcamp, le spectateur ne peut simplement pas retourner à la vie normale maintenant, surtout après l'incident Knappik. Nous avons besoin de quelque chose de positif pour nous remonter le moral ! Et quelle meilleure façon de le faire que avec le défi le plus exaltant de tous ? Youpi, en route pour le "Creek of the Stars" ! Dans ce défi magnifique, les campeurs se poussent à la limite. L'un des plus déterminés est Georgina, malgré sa petite taille, elle combat constamment contre l'eau et en sort toujours vainqueur. Malgré sa performance exceptionnelle, malchance pour toi, Sarah ! Lady Knappik a opté pour ne pas participer au défi.

Au milieu des défis du camp, RTLplus diffuse les événements excitants, assurant que les spectateurs restent connectés au drame. Malgré sa précédente explosion, Sarah se retrouve à lutter dans le défi du "Creek of the Stars", finissant par se retirer.

