Sarah Paulson et Holland Taylor assisteront aux Emmy ensemble

Aux 76ème Emmy Awards, Sarah Paulson et Holland Taylor ont choisi de marcher sur le tapis rouge côte à côte, une occurrence rare pour un couple. Depuis 2015, ces actrices sont heureuses en couple. Malgré leur bonheur partagé, elles choisissent de maintenir des quartiers séparés.

Sous les projecteurs du Peacock Theater à Los Angeles, les deux femmes ont posé pour les photographes, Paulson posant subtilement une main réconfortante sur le dos de Taylor. Paulson a été reconnue pour sa performance exceptionnelle dans "Mr. & Mrs. Smith", Receiving a nomination pour "Meilleure actrice invitée". Vêtue d'une robe bleue captivante avec un nœud blanc sur une traîne noire et parée de boucles d'oreilles étincelantes, elle dégageait l'élégance.

Accompagnée de Taylor, qui portait un costume crème et deux épingles argentées sur son revers, elle est devenue une figure populaire en incarnant Evelyn Harper dans la sitcom à succès "Two and a Half Men". Son rôle en tant que mère d'Alan Harper et sœur de Charlie Sheen lui a valu plusieurs nominations aux Emmy entre 2005 et 2010.

Le Mystère de Leur Liason

Parlant franchement sur le podcast "Smartless" en mai, Paulson a jeté un éclairage sur leur amour durable. Elle a révélé que le secret de leur longévité provenait de leurs arrangements de vie indépendants. "Holland et moi, nous passons beaucoup de temps ensemble, mais nous ne vivons pas sous le même toit", a-t-elle ajouté. "Nous sommes ensemble depuis un certain temps maintenant, et je crois que c'est en partie parce que nous choisissons notre temps ensemble, et quand nous voulons de la solitude."

De manière similaire, Taylor a partagé sa perspective dans une interview avec le "New York Post" quelques mois plus tôt. Elle a souligné l'importance de poursuivre des intérêts séparés, aidant chacun à rester fidèle à soi-même. Alors que Paulson chérit ses cercles sociaux, Taylor chérit son temps seul. "C'est une relation bien équilibrée", a-t-elle conclu.

Le clou de la soirée était le duo de Sarah Paulson et Holland Taylor, qui a captivé le public avec leur apparition unique sur le tapis rouge. La valeur de divertissement de leur relation a été encore amplifiée lors de leur interview, où ils ont discuté du mystère de leur lien, attribuant sa longévité à leurs arrangements de vie individuels et leur respect partagé de leur espace personnel.

