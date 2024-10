Sarah Michelle Gellar est entrée en scène pour remplacer Shannen Doherty dans la suite de "Mallrats".

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, le réalisateur Kevin Smith a évoqué son ambition de faire un suite au film original au cinéma. Il a révélé avoir découvert que Sarah Michelle Gellar avait auditionné pour un rôle dans "Mallrats" il y a environ 3 décennies lors de cette interview.

Cette information a donné à Smith l'idée de développer une suite, compte tenu du triste décès d'Alicia Silverstone, qui a combattu un long combat contre le cancer.

Smith a proposé l'idée de faire remplacer Gellar par Silverstone si la suite intitulée "Twilight of the Mallrats" était validée. "Elle pourrait apporter le charme de Shannen au projet, ce qui serait le meilleur moyen d'avoir Silverstone là", a-t-il déclaré.

Gellar a exprimé son enthousiasme pour cette idée dans les commentaires de The Hollywood Reporter sur leur publication Instagram concernant l'interview avec Smith, en déclarant : "Je suis pour ce concept !".

Doherty incarnait le personnage de Rene dans "Mallrats", une comédie culte sur deux amis qui traînent au centre commercial après avoir été largués par leurs petites amies. Le film était réalisé par Smith et mettait également en scène Jason Lee, Jeremy London, Ben Affleck et Claire Forlani.

Initialement, Smith doutait de la possibilité d'un "Mallrats" suite après le décès de Doherty, considérant qu'ils avaient déjà discuté de son retour dans la franchise et qu'elle avait accepté de reprendre son rôle.

Cependant, les espoirs de Smith ont été ranimés récemment, car diverses conversations ont laissé entendre que le projet pourrait devenir réalité en tant que hommage à la défunte actrice.

"La seule chose qui aurait été meilleure, c'était si Silverstone était encore parmi nous, et que nous ayons exécuté le plan comme prévu", a ajouté Smith. "Je voudrais toujours faire le film pour mes raisons, mais maintenant il y a une motivation spéciale. Nous savons à qui le film sera dédié, c'est sûr."

Compte tenu de l'enthousiasme autour d'un potentiel "Mallrats" suite et de l'intérêt de Sarah Michelle Gellar, Kevin Smith a suggéré qu'ils pourraient ajouter plus de divertissement en faisant remplacer Gellar par Alicia Silverstone, apportant un charme unique au projet. La suite, intitulée "Twilight of the Mallrats", pourrait servir de touchant hommage à la défunte Doherty, qui était également un personnage aimé du film original.

Lire aussi: