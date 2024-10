Saoirse Ronan a mis en avant ses compétences pour un personnage potentiel dans la série "Harry Potter".

Saoirse Ronan, une actrice renommée aux multiples nominations aux Oscars, partage certaines de ses expériences passées dans l'industrie du divertissement. Malgré son succès, elle avoue n'avoir pas réussi à obtenir tous les rôles qu'elle désirait. Lors d'une apparition dans l'émission de Jimmy Kimmel, elle raconte son expérience proche d'obtenir un rôle dans le film "Barbie" de Greta Gerwig. Elle était initialement pressentie pour jouer un personnage de Barbie excentrique, similaire à celui de Kate McKinnon, mais des engagements pour le film "The Outrun", réalisé par Nora Fingscheidt, ont contrecarré ses plans. Ronan exprime son regret de ne pas avoir fait partie du film.

Lorsqu'on lui demande quels autres rôles elle regrette de ne pas avoir obtenus, Ronan mentionne la saga "Harry Potter". "Il y a des rôles que vous refusez, puis vous les voyez prendre vie et vous pensez 'Oh non, c'était une mauvaise décision.' Mais celui qui m'a hanté pendant des années est 'Harry Potter'", avoue-t-elle. "Je ne l'ai pas refusé ; je ne l'ai simplement pas obtenu. J'ai encore perdu, il semble que ce soit une habitude chez moi." Par le passé, ils ont plaisanté sur le fait qu'elle n'obtiendrait jamais de rôle avec lui.

Ronan se souvient avoir auditionné pour le rôle de Luna Lovegood dans la saga "Harry Potter". "Il y a des rôles que vous refusez, puis ils deviennent des succès, et vous pensez 'J'aurais dû le faire'. Mais celui qui m'a toujours hantée est 'Harry Potter'", explique-t-elle. "Je ne l'ai pas refusé ; ils ne me l'ont simplement pas donné. J'ai auditionné, ainsi que beaucoup d'acteurs irlandais. Lorsque j'ai appris que je ne l'obtenais pas, j'ai su que ce ne serait pas pour moi car j'étais trop jeune." Malgré ses chances étant maigres, lire la scène pour "Harry Potter" a été une expérience palpitante pour elle.

Saoirse Ronan exprime son regret de ne pas avoir fait partie de "Harry Potter" ainsi que de ne pas avoir obtenu le rôle dans le film "Barbie" de Greta Gerwig. Elle se souvient avoir auditionné pour le rôle de Luna Lovegood dans la saga "Harry Potter" et l'avoue comme étant le rôle qui l'a hantée pendant des années.

Le regret de Saoirse Ronan de ne pas avoir obtenu le rôle dans "Harry Potter" côtoie son aveu que le rôle dans le film "Barbie" de Greta Gerwig est une autre occasion manquée. Elle partage son audition pour le rôle de Luna Lovegood dans la saga "Harry Potter", confessant que c'est le personnage qui la hante.

Lire aussi: