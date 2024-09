"Sans plancher, Zverev s'effondre après une déception personnelle"

Au US Open, les éliminations surprises des favoris ont créé une occasion inespérée pour la première victoire en Grand Chelem – mais Alexander Zverev a laissé passer sa chance en s'inclinant décevamment en quart de finale face à Taylor Fritz. "Je n'arrive pas à croire que j'ai joué comme ça aujourd'hui", a déclaré le joueur allemand de 27 ans. "Je n'avais aucune idée de ce que je faisais avec ma raquette, vraiment aucune. Je n'ai jamais ressenti ça avec mon revers auparavant, et j'espère que je ne ressentirai plus jamais ça."

La sortie en quart de finale du US Open a marqué une autre occasion manquée pour le champion olympique de 2021 de remporter son premier titre du Grand Chelem. "Je n'ai joué aucun coup décent avec mon coup droit, aucun", a déclaré Zverev. "Dans ma carrière, je ne me suis jamais senti aussi déconnecté de mon coup signature. Et dans les moments cruciaux, je n'ai pas été à la hauteur."

"Il retenait ses coups"

Zverev a commis plus d'erreurs avec son coup droit qu'avec son revers, et a manqué d'agressivité tout au long de son match contre Fritz, le numéro 12 mondial. Zverev est apparu plus réticent aux moments clés du match, jouant passivement. Dans le tiebreak du premier set, Fritz a remporté six points consécutifs: il a servi trois aces, a inscrit deux winners directs et a profité des erreurs de Zverev sur les deux autres points.

La victoire de Zverev dans le deuxième set n'a pas suffi à le propulser vers de nouveaux sommets. Finalement, c'est à nouveau Fritz qui a pris lascendant et s'est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem.

"Il avait l'air retenu aujourd'hui, comme s'il conduisait avec le frein à main", a commenté l'ancien numéro 1 mondial Boris Becker sur Sportdeutschland.TV. "Physiquement, il avait également l'air d'avoir atteint ses limites. Avec Novak Djokovic et Carlos Alcaraz déjà éliminés, la porte de la finale était grande ouverte - et peut-être que ça l'a retenu."

"J'en ai marre"

Le US Open offrait à Zverev une occasion de remporter un titre du Grand Chelem. Le tenant du titre Novak Djokovic de Serbie et le double vainqueur de l'année Carlos Alcaraz d'Espagne avaient été éliminés plus tôt dans le tournoi. Zverev était bien placé pour atteindre les demi-finales en tant que favori, compte tenu de ses victoires précédentes contre le numéro 1 mondial Jannik Sinner d'Italie au US Open.

Ainsi, une autre campagne du Grand Chelem s'est soldée par une défaite pour Zverev, qui a perdu en finale du

