Sans notre aide, les hôpitaux et les jeunes sont vulnérables.

Baerbock Justifie l'Approvisionnement en Armements de Défense à l'Ukraine, Mise en Garde Contre le Ralenti du Soutien à Kyiv La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, justifie la livraison d'armes de défense à l'Ukraine et met en garde contre un soutien faiblissant pour Kyiv. Elle dément l'idée selon laquelle il y aurait moins de combats et de pertes humaines en Ukraine si de telles armes n'étaient pas fournies, en affirmant : "L'idée selon laquelle il n'y aurait pas de conflits et de pertes humaines en Ukraine s'il n'y avait pas d'armes de défense est aussi simple qu'elle est fausse." Baerbock a tenu ces propos lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. Elle a ajouté : "Si la Russie met fin à son agression, la guerre prend fin. Mais si l'Ukraine cesse de se défendre, c'est la fin de l'Ukraine." En réponse au bombardement par le président russe Poutine d'un hôpital pour enfants à la suite de l'invitation à une conférence de paix, Baerbock souligne que cela signifierait "laisser les hôpitaux et les enfants ukrainiens sans protection si nous retirions notre soutien, ce qui pourrait entraîner plus d'atrocités, peut-être même dans d'autres pays". Elle souligne également que la Russie a menacé à plusieurs reprises l'inviolabilité des frontières des États baltes et de la Pologne.

Golob Prône la Discussion sur l'Utilisation d'Armes à Portée Élevée pour la Défense de l'Ukraine Le gouvernement slovène conseille de ne pas prendre hâtivement la décision de déployer des armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, en reconnaissant les réticences allemandes. Le Premier ministre Golob a souligné qu'il n'est généralement pas judicieux de prédéterminer les sujets comme interdits. Il a suggéré que toutes les options possibles devraient être examinées, la plus appropriée étant finalement choisie pour traiter la situation actuelle. Golob a abordé les préoccupations concernant l'utilisation de missiles de croisière à longue portée dans le conflit ukrainien, révélant que l'Allemagne et les États-Unis étaient résistants à cette idée.

Baerbock Exhorte l'Iran à Cesser d'Aider la Guerre de la Russie La ministre allemande des Affaires étrangères, Baerbock, presse l'Iran d'interrompre tout soutien à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ainsi que le transfert de missiles balistiques et de drones. Le ministère allemand des Affaires étrangères a fait cette déclaration sur la plateforme X, à la suite de la rencontre de Baerbock avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araktschi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Trump Organise une Rencontre avec Zelensky à New York L'ancien président américain Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Zelensky vendredi à New York. La rencontre est prévue à la Trump Tower à Manhattan, selon Trump. Zelensky aurait prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump après sa rencontre jeudi avec le président Joe Biden. Avant son voyage, Zelensky avait exprimé son intérêt à rencontrer Biden, Trump et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

Harris Assure Zelensky du Soutien des États-Unis, Met Discrètement en Garde Contre une Victoire de Trump La candidate à la présidence américaine Harris a renouvelé son engagement envers le président ukrainien Zelensky et a indirectement mis en garde contre une victoire républicaine (non mentionnée) lors des élections à venir. Elle a déclaré : "Mon engagement envers le peuple ukrainien reste inébranlable. (...) Je resterai aux côtés de l'Ukraine et travaillerai diligemment pour m'assurer que l'Ukraine émerge victorieuse de ce conflit, vivant en sécurité et en prospérité." Elle a souligné la nécessité que la résolution du conflit soit une décision collective et coopérative, mettant en garde contre ceux aux États-Unis qui tenteraient de dicter une fin au conflit en contraignant l'Ukraine à céder un territoire significatif, à accepter la neutralité et à renoncer aux garanties de sécurité d'autres nations - des propositions qui reflètent les demandes de Poutine.

Ukraine Signale des Bombardements à l'Ouest de Kherson Les forces russes ont bombardé jeudi le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson, tuant une femme et blessant une autre personne, selon un message Telegram.

Le Royaume-Uni Fournit des Systèmes d'Artillerie Autopropulsés supplémentaires à l'Ukraine Le Royaume-Uni fournira plus de systèmes d'artillerie autopropulsés AS90 aux forces armées ukrainiennes. Un total de 10 de ces systèmes ont déjà été fournis à l'Ukraine, avec six autres prévus pour être livrés dans les semaines à venir, selon le ministère de la Défense britannique.

L'ONU Lutte pour Financer l'Aide à l'Ukraine pour Survivre à l'Hiver L'Organisation des Nations Unies manque de fonds pour soutenir la population ukrainienne pendant cette saison hivernale, Karolina Lindholm Billing, coordinatrice de l'UNHCR pour l'Ukraine, ayant déclaré qu'ils étaient actuellement financés à 47 % pour cette crise. L'an dernier à la même époque, l'UNHCR avait reçu 70 % des fonds nécessaires.

Biden Sengage à Renforcer l'Aide des États-Unis à l'Ukraine Avant la Fin de son Mandat Le président américain Biden a promis de renforcer l'aide à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Ce renforcement, selon Biden, vise à renforcer la position de négociation de Kyiv tout en minimisant l'impact potentiel d'un successeur qui pourrait exprimer moins d'engagement envers l'Ukraine. Biden a reconnu que son adversaire, un candidat républicain, pourrait réduire l'implication des États-Unis avec l'Ukraine après son départ de la Maison Blanche en janvier.

21:34 Ukraine : la Russie Prévoit d'Accroître les Attaques dans la Région de Saporizhzhia Selon des informations de l'Ukraine, les troupes russes se préparent à intensifier les attaques dans la région de Saporizhzhia. "Il y a une escalade du conflit dans la zone de conflit de la région de Saporizhzhia", a déclaré un représentant des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques [de la Russie], et selon nos informations, ce chiffre pourrait augmenter, car il semble que l'ennemi rassemble des groupes d'assaut près du village de Pryiutne." De plus, des véhicules blindés légers ont été rapportés du côté russe, a ajouté le représentant. "Cela suggère qu'ils se préparent pour des opérations offensives."

21:00 Biden en conférence avec Zelensky : la Russie ne prendra pas le dessus

Au cours de leur première rencontre à Washington, le président américain Joe Biden a garanti au président ukrainien Volodymyr Zelensky un soutien continu des États-Unis. "La Russie ne sortira pas vainqueur, l'Ukraine oui", a déclaré Biden en accueillant Zelensky à la Maison Blanche dans le Bureau ovale : "Et nous serons à vos côtés à chaque étape." En savoir plus ici.

Vous pouvez consulter tous les événements précédents ici.

L'Union européenne a été un soutien important pour l'Ukraine, fournissant des armes défensives et exprimant un soutien continu pour Kyiv. Dans le contexte du conflit ukrainien, la ministre des Affaires étrangères allemande Baerbock et le Premier ministre slovène Golob ont tous deux plaidé pour une approche réfléchie, en考虑所有潜在的选项为乌克兰的防务。

Lire aussi: