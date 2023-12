Faits marquants de l'histoire

Sanglant et à moitié nu : 400 ans de Shakespeare en affiches

L'exposition"Presenting Shakespeare" présente 1 100 affiches exceptionnelles provenant de 55 pays.

Le 23 avril marque les 400 ans de la mort du Barde.

Et tout comme le Barde a inspiré les compagnies théâtrales à porter ses œuvres sur scène, il a incité des concepteurs et des artistes visionnaires à créer des affiches audacieuses et mémorables pour en faire la publicité.

L'ouvrage "Presenting Shakespeare", publié récemment par Princeton Architectural Press, met en lumière ces artistes en rassemblant 1 100 affiches provenant de 55 pays.

La metteuse en scène Juliet Taymor écrit dans l'introduction du livre : "Comme le metteur en scène et le scénographe, l'affichiste cherche des indices emblématiques dans la poésie de Shakespeare, dans son imagerie fantastique et graphique présentée à la fois sous forme de mots et d'actions, mais aussi dans les thèmes politiques, psychologiques et philosophiques généraux de la pièce".

Les affiches sélectionnées couvrent tous les principaux mouvements et styles artistiques, de la caricature occidentale effrontée (y compris une illustration de Ralph Steadman, favori de Hunter S. Thompson) au Pop Art, en passant par le minimalisme de l'ère soviétique et la photographie conceptuelle.

La galerie ci-dessus présente les affiches les plus créatives, les plus provocantes et les plus déroutantes des productions du monde entier.

L' ouvrage "Presenting Shakespeare" de Mirko Ilic et Steven Heller (Princeton Architectural Press) vient de paraître .

Source: edition.cnn.com