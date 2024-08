Sandy Meyer-Wolden confirme une nouvelle relation amoureuse

Récemment, Amira Pocher s'est montrée ouverte concernant sa nouvelle relation amoureuse. D'un autre côté, Oliver Pocher continue son offensive de charme, jouant les joyeux drilles. Et n'oublions pas Sandy Meyer-Wölden, son ex et leur ancienne meilleure amie. Elle aussi a tourné la page, comme elle le confirme fièrement.

Ces derniers temps, le podcast "Die Pochers - Frisch recyclt" d'Oliver Pocher et de son ex-femme Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden est dominé par les hauts et les bas de la vie amoureuse d'Oliver et sa séparation avec Amira. Toutefois, dans le dernier épisode, c'est Meyer-Wölden qui accapare l'attention.

À 41 ans, Meyer-Wölden reveals, pour la première fois, qu'elle a un nouvel homme dans sa vie. Cette nouvelle coïncide avec les récents murmures dans les médias. Dans le podcast, Oliver Pocher ne peut s'empêcher de demander directement à son ex : "Es-tu de nouveau amoureuse, comment ça se passe ?" Meyer-Wölden est réticente à parler de sa vie personnelle, mais finit par admettre : "Oui, je suis contente. Je suis contente. C'est tout frais et excitant, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, on reste toujours pragmatique. On a tous eu des mariages, des enfants, des relations, des bagages, et oui, on y va avec le cœur ouvert et on voit ce que l'avenir nous réserve."

"Je suis contente"

Meyer-Wölden a appris à gérer sa vie personnelle sous les projecteurs au fil des ans. C'est pourquoi elle a gardé son deuxième mariage et sa relation suivante hors du devant de la scène.

À ce stade, Oliver ne peut s'empêcher de faire une plaisanterie sur le nom du nouveau petit ami de Meyer-Wölden. Il dit que c'est une chance qu'il y ait plusieurs Alexander Müllers dans l'annuaire. La quadragénaire ajoute : "Ironie du sort, je le connais depuis des années. On a même travaillé ensemble professionnellement, il y a environ cinq à six ans." Meyer-Wölden confirme : "On se connaît, tout va bien, je suis contente."

En ce qui concerne sa propre vie amoureuse, Oliver tient à mettre les choses au clair : "Je ne suis pas en couple, pour être clair. Parce que l'idée d'une relation (...) ne m'attire pas pour le moment." Meyer-Wölden conclut avec humour : "Tu es célibataire, je ne le suis pas."

