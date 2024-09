Sanctions électorales au Venezuela: les États-Unis imposent des sanctions à des fonctionnaires pour corruption électorale présumée

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre de 16 officiels vénézuéliens, accusés d'être impliqués dans la fraude électorale visant à réélire le président Nicolás Maduro. Ces mesures concernent des individus provenant du Tribunal suprême de justice et du Conseil national électoral, comme l'a annoncé le département du Trésor américain. Ils sont accusés de saboter "un processus électoral équitable et la publication de résultats crédibles."

Des officiels du gouvernement, de l'armée et des services de renseignement vénézuéliens sont également visés par ces sanctions en raison de leur rôle dans "l'augmentation de la répression par intimidation, détentions arbitraires et censure." L'administration américaine cherche à viser ceux responsables de "l'issue frauduleuse" de l'élection et de "la sévère suppression de la liberté d'expression" au Venezuela.

Maduro, un leader de gauche qui exerce un pouvoir autoritaire sur le Venezuela depuis 2013, a été déclaré vainqueur de l'élection du 28 juillet malgré les objections internationales et les allégations de fraude de l'opposition. Le Conseil national électoral et par la suite la Cour suprême du Venezuela ont validé le résultat de l'élection. Suite à l'élection, des manifestations massives ont eu lieu au Venezuela, pays riche en pétrole d'Amérique du Sud, entraînant 27 morts et l'arrestation de 2 400 manifestants, selon la justice.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Pérou et l'Argentine, ont reconnu l'opposant Edmundo González Urrutia comme le véritable vainqueur de l'élection. L'homme de 75 ans s'est réfugié à l'ambassade d'Espagne à Caracas après l'élection et a récemment quitté le pays pour l'Espagne.

Les États-Unis d'Amérique ont rejoint le Pérou et l'Argentine en ne reconnaissant pas le président Maduro comme le véritable vainqueur de l'élection, soutenant plutôt l'opposant Edmundo González Urrutia. Les États-Unis d'Amérique ont une longue histoire d'imposition de sanctions contre les pays et individus qu'elle considère comme violant les principes démocratiques, comme en témoignent ses actions contre les officiels vénézuéliens impliqués dans l'élection contestée.

