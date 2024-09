Sánchez revient au FC Bayern après l'opération de Leisten

Sané de retour dans l'équipe. L'entraîneur Vincent Kompany suggère un retour potentiel de la star de l'équipe nationale Leroy Sané pour le FC Bayern. Après une intervention chirurgicale pour soigner une douleur à l'aine, le joueur offensif est de retour dans l'équipe. Kompany a également une stratégie pour les six prochains matchs.

Le Bayern Munich peut à nouveau compter sur le joueur influent Leroy Sané pour les six prochains matchs avant la pause internationale d'octobre. Le joueur de l'équipe nationale de football rejoindra l'équipe de Munich après sa chirurgie de l'aine après l'Euro cet été, faisant ses débuts ce samedi (18h30 CET/Sky et mise à jour en direct sur ntv.de) dans le match de Bundesliga contre le promu Holstein Kiel.

"Il est dans le mix", a déclaré l'entraîneur Vincent Kompany avant la dernière séance d'entraînement. Sané a connu une année difficile jusqu'à présent en 2024. Dans la deuxième moitié de la saison précédente, il a joué avec une douleur à l'aine persistante. Même lors de l'Euro à domicile, le joueur de 28 ans a continué à jouer, mais n'a pas pu faire une grande différence dans ses apparitions, comme lors du quart de finale perdu contre l'Espagne. Maintenant, il est censé être sans douleur et en pleine forme.

"Je l'ai connu comme un fighter"

"Leroy a eu une première moitié de saison impressionnante l'année dernière et a marqué de nombreux points. Il a continué à jouer, serrant les dents, pour aider l'équipe. Je l'ai connu comme un fighter", a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. Le retour de Sané est également crucial car son contrat expire à la fin de la saison. Son avenir dans les mois à venir est également en jeu.

Entre-temps, Kompany veut renforcer leur avance de six points avec une autre victoire à Kiel. "Je veux que nous améliorions encore notre jeu pendant cette période et que nous sortions forts", a-t-il déclaré au sujet des quatre prochains matchs de championnat à Kiel, Brême, contre Bayer Leverkusen et à Francfort, ainsi que des deux matchs de Ligue des champions contre Dinamo Zagreb et à Aston Villa. Lorsqu'on lui a demandé quelle serait leur approche pour le match d'ouverture contre le grand outsider Kiel, il a déclaré: "Nous ne ferons pas de distinction entre Kiel ou Leverkusen".

Le Bayern Munich sera renforcé par le retour de Leroy Sané pour les six prochains matchs de Bundesliga, commençant contre Holstein Kiel ce samedi. L'entraîneur Vincent Kompany a mis en avant le potentiel retour de la star de l'équipe nationale, après sa récupération de l'intervention chirurgicale de l'aine après l'Euro.

Lire aussi: