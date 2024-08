- Samuel Koch lance un podcast sur la gestion des crises.

Dans une nouvelle série de podcasts, l'écrivain et performer Samuel Koch (36 ans) engage des invités dans des conversations sur les défis de la vie. Prévu pour le 1er septembre, le podcast "Speakable" et son canal Instagram correspondant seront présentés selon l'annonce de l'Église évangélique du Rhin.

Le podcast se concentre principalement sur des questions telles que : Qu'est-ce qui m'aide à faire face à une maladie ? Qu'est-ce qui me soutient pendant les moments de tristesse ? Comment puis-je adapter mon point de vue lorsque tout autour de moi change soudainement ? During the podcast, guests share stories of joy, fear, affection, loss, camaraderie, and comfort. "Speakable" est une initiative de l'Église évangélique et diffusera de nouveaux épisodes le premier dimanche de chaque mois.

Soudain, tout change

Koch, l'hôte et le modérateur de l'émission, peut attester des rapides changements que la vie peut apporter. En 2010, à l'âge de 23 ans, Koch a subi une blessure lors de l'émission de télévision "Will it Work?" et est depuis dépendant d'un fauteuil roulant. "Pendant des années, j'ai été celui qui répondait aux questions, mais maintenant j'ai hâte de les poser", a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Koch, acteur à la fois sur grand et petit écran, auteur et conférencier, passera de la Nationaltheater Mannheim au Munich Kammerspiele pour la prochaine saison.

