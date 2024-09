Sammer réfléchit à une situation inattendue au FC Bayern.

Matthias Sammer exprime son mécontentement face à la manière dont Bayern Munich gère la situation de Leon Goretzka. Il suggère que c'est inhabituel pour Bayern de traiter de telles questions publiquement. "C'est délicat, je ne suis pas sûr des intentions de Bayern. Mais c'est inhabituel pour Bayern de gérer les choses de cette manière. Il y a d'autres moyens de traiter une situation indésirable sans la rendre publique", a déclaré Sammer lors d'un événement Prime Video à Munich.

Goretzka, joueur de football allemand, est sous contrat avec Bayern jusqu'en 2026, mais il y a eu des rumeurs de vente potentielle pendant la fenêtre de transfert estivale. Malgré ces rumeurs, Goretzka reste dans l'effectif de Bayern. Sammer reconnaît que le changement au sein d'un club est inévitable, mais il trouve le désaccord public préoccupant. "Je ne critique pas, je suis juste curieux de savoir ce que cela signifie pour l'état d'esprit d'un joueur", a-t-il déclaré, ajoutant que de telles actions ont un "impact significatif".

Sammer, qui a été directeur sportif de Bayern de 2012 à 2016, exprime également ses préoccupations quant à la critique publique dirigée contre les défenseurs de Bayern Dayot Upamecano et Min-Jae Kim. "Je ne questionnerais pas publiquement quelqu'un que j'attends pour obtenir des résultats pour moi dans les trois semaines à venir", a déclaré Sammer. Il souligne l'importance de soutenir et de défendre les membres de l'équipe de manière appropriée, à la fois en interne et en externe.

En ce qui concerne la charge de travail des stars en raison de l'extension des compétitions de football international, Sammer pense que cela peut être géré. "On ne peut pas s'attendre à ce que le club vous donne des millions, mais on veut moins de matchs et plus de temps libre. On ne peut pas prendre plus et donner moins. Cela ne brisera pas les joueurs", a-t-il déclaré.

L'implication de Prime Video dans la diffusion de la Ligue des champions est probablement positive pour l'entreprise, car plus de matchs signifie plus d'opportunités de marketing. Cependant, Sammer, qui est également consultant externe à Borussia Dortmund, considère l'impact sur la Ligue des champions comme minime. Avec 36 clubs participant désormais, il trouve difficile de voir des implications négatives.

Sammer s'intéresse également à la prochaine Coupe du monde des clubs, qui réunira 32 équipes. Même sans cette compétition, les clubs voyageraient encore à l'étranger pour participer à divers tournois et matchs amicaux pour gagner de l'argent, souligne l'ancien professionnel. Il trouve difficile de trouver des défauts dans une telle compétition. Cependant, il est curieux de voir comment les clubs répondront aux nouvelles exigences de taille d'équipe.

