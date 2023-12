Sam Smith et Kim Petras sont les premiers artistes non binaires et trans à atteindre la première place du classement Billboard

Billboard a confirmé l'exploit du duo sur Twitter, en écrivant : "@samsmith et @kimpetras sont les premiers artistes publiquement non binaires et transgenres, respectivement, à obtenir une chanson numéro 1 du #Hot100, grâce à 'Unholy'".

Cette chanson audacieuse, qui parle d'une liaison illicite, s'est hissée au sommet des classements après sa sortie le mois dernier. Le clip vidéo qui l'accompagne a été visionné plus de 29 millions de fois sur YouTube.

Alors que Smith a obtenu huit numéros un au Royaume-Uni, dont la chanson "Stay with Me", récompensée par un Grammy, c'est la première fois que la chanteuse britannique se classe dans le Billboard Hot 100.

Petras, une femme transgenre, a partagé la nouvelle sur sa page Instagram, disant à ses 775 000 followers qu'elle était "tellement reconnaissante" pour le succès de la chanson.

"Sam, je ne te remercierai jamais assez d'avoir roulé avec moi pendant des années à ce stade", a écrit la pop star allemande. "Je suis très honorée de faire partie de ton premier numéro un aux Etats-Unis, ce qui devrait être le cas pour 500 d'entre eux. Je t'aime pour toujours, mon ange Sam".

Smith a dit à ses fans sur Instagram qu'ils étaient "sans voix, submergés, nerveux et extrêmement heureux" après avoir obtenu leur premier numéro 1 aux États-Unis.

Le musicien de 30 ans a ajouté : "Je suis tellement honoré de travailler avec des musiciens et des êtres humains aussi incroyablement talentueux. Et Kim, quelle magie tu fais. Tu es un trésor et une source d'inspiration pour beaucoup. Merci d'avoir sauté avec moi.

"Unholy" est le deuxième single du quatrième album studio de Smith, "Gloria", dont la sortie est prévue en janvier.

Le dernier album de Smith était "Love Goes", sorti en 2020, qui a produit des succès comme "Dancing with a Stranger" et "Diamonds".

Petras, 30 ans, a sorti son premier single "I Don't Want It at All" en 2017 et son projet le plus récent est l'EP "Slut Pop", qu'elle a dévoilé en février.

En 2019, elle a déclaré au média britannique Metro que bien qu'elle soit une activiste transgenre, elle veut que son talent, et non son genre, soit le sujet de conversation.

"Je veux être prise au sérieux", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle veut "être comme n'importe quel autre artiste, être jugée sur la qualité de ma musique, et non sur mon genre."

