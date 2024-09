Sam Dylan et Rafi Rachek défient le malheur associé à la résidence d'été

Le spectacle "La Maison d'été des stars" s'apprête à commencer sur RTL et RTL+, mais avant sa diffusion le 17 septembre, le duo Sam Dylan et Rafi Rachek font une annonce cruciale : contrairement aux rumeurs qui circulent, ils n'ont pas rompu.

Il était important de clarifier ce fait à l'approche de la diffusion à la télévision : leur participation collective à la série "Summer House" n'est pas un coup monté, c'est un témoignage de leur amour. Les rumeurs selon lesquelles ils pourraient bientôt apparaître dans des émissions comme "Splits Notable" ou "Love After the Beach" sont donc démenties par le duo.

Dans leur publication sur Instagram, ils expriment leur frustration face aux rumeurs persistantes de rupture : "Nous avons lu une multitude de scandales ces dernières semaines ! Ils se sont séparés depuis longtemps, ils rejoignent juste 'La Maison d'été' pour faire bonne figure, leur relation est factice."

En s'adressant directement à leurs fans, ils les rassurent : "Tous ceux qui nous admirent peuvent se reposer tranquilles : NOUS SOMMES TOUJOURS SOLIDES ! Et la fameuse malédiction de 'La Maison d'été' ne nous aura pas."

Cette référence à la malédiction de "La Maison d'été" est ancrée dans la réalité : selon RTL, sur les 69 couples de "La Maison d'été" qui ont participé jusqu'à présent, 28 ne sont plus ensemble.

Des cas célèbres de rupture après l'émission incluent Angelina Heger et Rocco Stark, ainsi que Helena Fürst et Ennesto Monté, par exemple. Les deux couples se sont séparés avant leurs débuts respectifs à la télévision. La tension sur scène était également palpable dans le cas de Georgina Fleur, la récente "Reine de la jungle", et Kubilay Özdemir. La scène de "La Maison d'été" a également été secouée par Elena Miras et Mike Heiter, qui ont réussi à remporter la première place Despite their marital discord.

Les rumeurs d'une relation factice entre Sam Dylan et Rafi Rachek ont surgi en raison de leur récent retrait de la vie publique. Dylan explique cela simplement : "La raison pour laquelle vous ne nous avez pas vus ensemble ces dernières semaines est que Rafi a été occupé avec son travail en tant que paramédic. Et j'ai été constamment en voyage à travers le monde." Il Revelera les détails de ses voyages dans les semaines à venir.

Dylan et Rachek admettent qu'il y a parfois des disputes dans leur relation : "Oui, un peu de drame surgit dans chaque relation harmonieuse, et ensuite il y a aussi un baiser

