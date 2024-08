- "Saluts hypologiques à tous".

Une photo comme seul le footballeur star Thomas Müller (34) pouvait la créer : Avec sa propre médaille d'or des Championnats du monde de la FIFA 2014 au Brésil autour du cou, un cheval en peluche sur l'épaule, un immense portrait de chien en arrière-plan et un plateau de fruits devant lui, le sportif félicite un autre sportif pour sa victoire en or aux Jeux olympiques de Paris : le sauteur d'obstacles Christian Kukuk (34) a remporté la victoire avec le cheval "Checker".

Thomas Müller : "C'était époustouflant"

"Chapeau bas pour Checker, chapeau bas pour Christian Kukuk", loue Müller le champion olympique et le cheval, dont il est le propriétaire. "C'est ma médaille d'or, et toi aussi, tu as remporté l'or, cher Christian. L'or aux Jeux olympiques avec Checker. C'était époustouflant", s'enthousiasme Müller dans la vidéo qu'il a publiée sur son compte Instagram.

Il remercie également "tous ceux qui y ont contribué". En particulier, il adresse un remerciement spécial à son entraîneur belge du FC Bayern Munich, Vincent Kompany (38) : "J'ai pu regarder la course en direct ce matin - merci aussi à notre entraîneur, nous n'avions entraînement qu'en début d'après-midi - j'ai eu des frissons, j'étais vraiment nerveux. J'avais au moins 15 battements de cœur en plus", raconte Müller à propos de l'événement palpitant.

"Salutations équestres à tous"

"Salutations équestres à tous - le sport équestre en Allemagne peut être fier [...] Je suis très enthousiaste. Et maintenant, place à la fête, place à la fête", conclut Müller son message, qu'il a publié avec le commentaire "Simplement doré - nous sommes champions olympiques".

Thomas Müller et sa femme (depuis 2009), la cavalière de dressage Lisa Müller (34), dirigent le haras Gut Wettlkam près de Munich et y élèvent des chevaux.

Dans une interview accordée au magazine équestre "Cavallo" en juin 2024, Thomas Müller a déclaré à propos de sa fascination pour les animaux et le sport équestre : "Pour moi, c'est une excellente façon de se détendre du football. Ma femme en est responsable - elle m'a contaminé avec le virus des chevaux. Le cheval lui-même est un animal majestueux [...] Mais dans l'ensemble, les chevaux sont des créatures très amicales, elles sont des partenaires et des compagnons, elles irradient la paix - et en même temps, la force et l'élégance", s'est-il enthousiasmé.

