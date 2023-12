Sally Rooney refuse de vendre les droits de son dernier livre en hébreu à un éditeur israélien, invoquant des objections politiques

La maison d'édition Modan a déjà publié des versions hébraïques des deux autres romans de Mme Rooney, "Normal People" et "Conversations with Friends".

Dans une déclaration envoyée à CNN par les représentants de Mme Rooney mardi, l'auteure s'est dite "fière" que ses deux précédents romans aient été traduits en hébreu, ajoutant que ce serait un "honneur" de mettre son dernier roman à la disposition des lecteurs hébraïques. Elle a toutefois ajouté qu'elle avait choisi de ne pas vendre les droits de traduction de "Beautiful World, Where Are You" à une maison d'édition israélienne pour le moment.

L'auteur a déclaré qu'elle voulait soutenir le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS), une campagne qui vise à "mettre fin au soutien international à l'oppression des Palestiniens par Israël et à faire pression sur Israël pour qu'il se conforme au droit international", selon le site web de cette campagne.

M. Rooney a cité un rapport publié par Human Rights Watch (HRW) au début de l'année, intitulé "A Threshold Crossed : Les autorités israéliennes et les crimes d'apartheid et de persécution".

"Ce rapport, qui fait suite à un rapport tout aussi accablant de B'Tselem, la plus importante organisation israélienne de défense des droits de l'homme, confirme ce que les groupes palestiniens de défense des droits de l'homme affirment depuis longtemps : Le système israélien de domination raciale et de ségrégation à l'encontre des Palestiniens répond à la définition de l'apartheid en vertu du droit international", a déclaré Mme Rooney dans son communiqué.

Elle a ajouté que le mouvement BDS est une "campagne populaire antiraciste et non violente menée par les Palestiniens, qui appelle à un boycott économique et culturel des entreprises et institutions israéliennes complices, en réponse au système d'apartheid et à d'autres graves violations des droits de l'homme".

"Cette campagne s'inspire du boycott économique et culturel qui a contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud", a ajouté M. Rooney.

"Bien entendu, de nombreux États autres qu'Israël sont coupables de graves violations des droits de l'homme. C'était également le cas de l'Afrique du Sud pendant la campagne contre l'apartheid dans ce pays. Dans ce cas particulier, je réponds à l'appel de la société civile palestinienne, notamment des principaux syndicats palestiniens et des syndicats d'écrivains".

La déclaration de l'auteur irlandais se poursuit : "Je comprends que tout le monde ne sera pas d'accord avec ma décision, mais je ne pense tout simplement pas qu'il serait juste pour moi, dans les circonstances actuelles, d'accepter un nouveau contrat avec une société israélienne qui ne se distancie pas publiquement de l'apartheid et ne soutient pas les droits du peuple palestinien définis par les Nations unies".

Israël rejette fermement l'étiquette d'apartheid. Il a qualifié les affirmations contenues dans le rapport de HRW de "grotesques et fausses" et a déclaré que l'organisation était "connue pour avoir un programme anti-israélien de longue date".

M. Rooney a déclaré que les droits de traduction en hébreu du roman étaient toujours disponibles, ajoutant : "Si je peux trouver un moyen de traduire le roman en hébreu, je le ferai : "Si je peux trouver un moyen de vendre ces droits qui soit conforme aux directives de boycott institutionnel du mouvement BDS, je serai très heureux et fier de le faire. En attendant, je tiens à exprimer une fois de plus ma solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté, la justice et l'égalité".

Tali Tchelet, porte-parole de Modan, a déclaré mardi à CNN : "Nous avons reçu un message nous informant que Sally Rooney ne publiera pas son prochain livre en hébreu en Israël. Malheureusement, on ne nous a pas donné de raison."

Tali a ajouté que la correspondance avec l'éditeur de Rooney avait eu lieu il y a quelques mois.

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens a atteint son paroxysme cet été et s'est rapidement transformé en l'une des pires séries de violences entre les deux parties au cours des dernières années, avec des affrontements à Jérusalem dans et autour de l'enceinte de la mosquée Aqsa, et dans le quartier de Sheikh Jarrah, où un groupe de familles palestiniennes a été menacé d'expulsion de leurs maisons au profit d'une organisation de colons juifs. Le Hamas, groupe militant basé à Gaza, a déclenché une guerre de 11 jours avec l'armée israélienne en tirant des roquettes sur Jérusalem.

Ce n'est pas la première fois qu'une célébrité prend position sur la question.

En mai, Rage Against the Machine, Patti Smith et Roger Waters de Pink Floyd ont fait partie des centaines de musiciens qui ont publié une lettre ouverte soutenant les droits des Palestiniens et encourageant les artistes à boycotter les spectacles donnés dans les institutions culturelles israéliennes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com