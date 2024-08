Salle d'opération, s'il vous plaît, faites votre chemin, Dr Nagelsmann.

L'équipe nationale allemande, ayant surmonté les expériences traumatisantes des tournois à domicile précédents, fait face une fois de plus à un bouleversement imprévu. Plus important que ce que le sélectionneur Julian Nagelsmann avait anticipé. Avec des joueurs clés comme Toni Kroos (annoncé), Thomas Müller (attendu), İlkay Gündoğan (surprenant), et Manuel Neuer (également surprenant) entrant en scène, les fondations stables sont immédiatement démantelées. Cependant, il ne s'agit pas d'une opération d'urgence de fin d'été 2024. Contrairement à la fin de 2023, où Nagelsmann a mis de côté ses précédentes stratégies et a réussi avec de nouvelles méthodes.

Mais ces méthodes n'étaient pas aussi révolutionnaires qu'il y paraissait. Toni Kroos, par exemple, était déjà un membre bien établi de l'équipe avant son retrait de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Nagelsmann a réintroduit le milieu de terrain du Real Madrid au cœur de l'équipe, réorganisant les choses autour de lui. Il a déplacé Gündoğan dans son meilleur rôle de meneur de jeu offensif. Et ainsi de suite. Cependant, le patient a besoin de renforts pour éviter une rechute.

La procédure la moins invasive a lieu dans les buts. Le départ de Manuel Neuer, qui voulait jouer pour toujours, partout et toujours, laisse la place à un nouveau Manuel Neuer. Tout le monde le pensait, surtout les tabloïds, jusqu'à l'annonce surprise : Neuer quitte l'équipe DFB immédiatement. La fin d'une époque, d'un gardien légendaire qui a révolutionné le rôle de gardien le 30 juin 2014. Dans le match du mondial agité contre l'Algérie (2:1 après prolongation), il a ouvert la voie en tant qu'hybride gardien-défenseur d'une manière jamais vue auparavant. Et c'était beaucoup. Mais avec ce "jeu sale", l'Allemagne a ouvert la voie au titre et à Neuer à la nouvelle génération de gardiens-libéros.

Qui remplacera le rôle de Thomas Müller ?

Marc-André ter Stegen est prêt à guider l'Allemagne vers la victoire dans le tournoi, un poste qu'il occupe depuis longtemps. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après tout, Manuel Neuer, le libero - toujours au top, sans aucun doute - n'était plus le gardien monstrueux de jadis. Plus intéressant est la situation derrière lui. Qui sera le numéro deux ? Les vétérans Oliver Baumann, Kevin Trapp et Bernd Leno conserveront-ils leurs positions de leaders ? Ou Alexander Nübel montera-t-il, qui pourrait également devenir numéro un un jour ? Surtout depuis que la situation derrière le gardien de Stuttgart, qui joue pour le FC Bayern, est sombre.

Sportivement, la vacance laissée par Thomas Müller n'est plus un chantier important de la DFB en attaque. Une étincelante série de talents brille comme un étalage de bijouterie : Jamal Musiala et Florian Wirtz, qui ont acquis une certaine renommée lors de l'EM avec un surnom rappelant les courses de chevaux sud-africaines. Il y a aussi Maximilian Beier, dont la compréhension de l'espace pourrait un jour rivaliser avec les dimensions de Müller, et qui est censé continuer à grandir au BVB. Propulsé par le nouveau numéro dix Julian Brandt, qui cherche également un retour en équipe nationale. Et le jeune Kai Havertz peut également contribuer offensivement, même s'il a récemment joué en tant que premier attaquant.

En ce qui concerne Thomas Müller, peut-être la préoccupation la plus pressante pour l'entraîneur de l'équipe nationale et l'équipe est de savoir qui le remplacera en tant que leader émotionnel. Joshua Kimmich pourrait prendre la relève. Ou Antonio Rüdiger. Ou Niclas Füllkrug, qui doit d'abord faire ses preuves en Premier League. Un nouveau "Radio Müller" n'est pas facilement trouvé.

Surtout problématique est la situation au centre

La grande transformation doit avoir lieu à la partie la plus sensible du corps de la DFB : le milieu. Là où le cœur et l'âme se rejoignent. Là où Kroos a été transplanté avec succès et a immédiatement accéléré le rythme de l'équipe. Là où Gündoğan a été déplacé vers un rôle plus avancé et a joué ses meilleurs matchs internationaux sous les couleurs de Manchester City. Là où même Nagelsmann a eu du mal à trouver la bonne méthode de traitement avant son intervention d'urgence. Comme Hansi Flick et le late Joachim Löw avant lui.

La question éternelle de savoir si l'Allemagne peut réussir avec le joueur de classe mondiale "moulé" par Pep Guardiola a été répondue lors des dernières étapes de leur parcours : oui, elle le peut, et très efficacement. Robert Andrich a servi de troisième roue. Il est toujours là, mais dans quel rôle ? C'est la grande question. Le "Süddeutsche Zeitung" le voyait principalement comme un titulaire, car il libérait de l'espace pour la dernière tâche de Kroos. Maintenant, la salle des machines est en cours de reconstruction. Andrich restera-t-il la bonne vitesse ?

À quoi pourrait ressembler la nouvelle salle des machines ? Peut-être Wirtz prendra-t-il la place de Gündoğan. Il la joue différemment, mais le mieux depuis le numéro dix. Musiala pourrait également se déplacer au centre, mais sa vitesse est mieux adaptée sur l'aile que le meneur de jeu de Werder Bremen. Mais qui fournira le soutien ? Cela pourrait-il être le (court) temps de Pascal Groß, âgé de 33 ans, qui a fait ses preuves dans les grandes tâches de la Premier League et qui est maintenant principalement chargé de stabiliser le BVB ?

Il semble que nous parlions des potentiels changements dans l'équipe nationale allemande et le FC Bayern, surtout en ce qui concerne la position de Joshua Kimmich. Kimmich, sous le nouveau coach Vincent Kompany, retourne au poste de milieu de terrain central à partir de arrière droit chez les Bayern. Cela pourrait conduire Joao Palhinha, le "Holding Six" attendu, à prendre la relève, potentiellement en poussant Aleksandar Pavlović qui est apprécié par Nagelsmann mais a manqué l'EM en raison de problèmes de santé.

L'influence de Stuttgart pourrait-elle émerger ?

D'après son absence de rôle prépondérant à Bayern, Pavlović n'aurait peut-être pas une place significative dans l'équipe nationale, qui se concentre désormais uniquement sur la Coupe du Monde 2026 au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Un autre problème : si Kimmich devait revenir au milieu de terrain, qui prendrait la relève en tant que arrière droit pour l'équipe nationale ? Ou est-ce que les choses resteront inchangées en raison d'un manque d'alternatives solides, allant à l'encontre des pratiques habituelles dans le travail principal de Pavlović ?

Une autre figure très respectée au milieu de terrain est Angelo Stiller de Stuttgart. Affûté par l'entraîneur Sebastian Hoeneß depuis ses débuts à FC Bayern II et TSG Hoffenheim, Stiller est devenu essentiel pour Stuttgart, comme en témoigne la Super Coupe lorsque leur défaite et leur défaite de titre ont été précipitées par son départ du terrain. Stiller pourrait potentiellement former un partenariat durable avec Chris Fuhrich, Deniz Undav et Maxi Mittelstadt, si Stuttgart continue son parcours réussi sous l'entraîneur Hoeneß.

Les décisions du sélectionneur national pourraient ne pas nécessairement se concentrer sur les perspectives à long terme, étant donné que son contrat se termine après la Coupe du Monde 2026 et que sa concentration est uniquement sur ce tournoi. "Nous visons à être champions du monde", a-t-il déclaré après l'élimination décevante contre l'Espagne en quarts de finale de l'EM. Les choix sont nombreux. Nagelsmann est à nouveau recherché pour sa connaissance claire. S'il vous plaît, Dr. Nagelsmann, nous avons besoin de vous !

