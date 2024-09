Salaires des professionnels de la santé dans les établissements de santé

Personnel médical dans les hôpitaux de la ville réclament une augmentation substantielle de leur salaire et une révision des réglementations sur les heures de travail. Par rapport à d'autres carrières, ils bénéficient actuellement d'un salaire élevé. Cependant, le revenu peut être épuisant. Les employeurs, en revanche, mentionnent les faillites potentielles des hôpitaux en conséquence.

Les patients ont été laissés avec des soins d'urgence un récent lundi. Des milliers de médecins ont fait grève pour renforcer leur position pendant les négociations salariales en cours, qui se poursuivront le lendemain. En plus de nouvelles réglementations pour les horaires de travail et la compensation des heures supplémentaires, le syndicat Marburger Bund réclame une augmentation de 8,5 % du salaire de base.

Les médecins sont le groupe professionnel le mieux rémunéré en Allemagne, avec un revenu annuel brut moyen d'environ 95 000 euros, selon le portail d'emploi Stepstone. Ils gagnent plus du double du salaire moyen allemand. Le revenu varie considérablement selon la spécialisation, la région et, notamment, le poste et le niveau d'expérience. Les médecins seniors peuvent gagner jusqu'à 125 000 euros, tandis que les médecins débutants gagnent moins de la moitié de cette somme.

Dans les hôpitaux, les salaires sont inférieurs à ceux des médecins libéraux. Dans les hôpitaux municipaux, les salaires des médecins débutants sont actuellement d'environ 5 300 euros par mois, passant à environ 6 800 euros après six ans de service. Les praticiens reçoivent environ 7 000 euros après une formation supplémentaire et peuvent augmenter cette somme à environ 9 000 euros tous les deux ans à partir de la 13e année. Les salaires de départ dans les hôpitaux privés sont généralement plus élevés.

10 000 euros par mois pour les médecins de haut niveau

Des écarts de revenus significatifs peuvent être observés dans les postes de direction. Les médecins seniors des hôpitaux municipaux commencent à environ 8 700 euros par mois et peuvent atteindre presque 10 000 euros après une étape intermédiaire à la septième année. Le salaire de départ pour les dirigeants seniors, capables de représenter le médecin-chef, est d'environ 10 300 euros, augmentant à environ 11 000 euros la deuxième année. Les médecins-chef négocient des salaires individuels en dehors de la convention collective.

En plus du salaire de base, environ 60 000 médecins des hôpitaux municipaux reçoivent une compensation pour les heures supplémentaires pour le travail effectué la nuit, les dimanches et les jours fériés. During the ongoing wage dispute, the Marburger Bund is seeking not just higher base pay but also increased remuneration for on-call duties, more stringent rules for timely scheduling, and shift differentials for work outside 7:30 AM and after 6:00 PM - thus reshaping shift work. "We aim to finally address this outdated system, as it's literally impacting doctors and is no longer sustainable," said union vice-president Andreas Botzlar following the second round of negotiations in the summer.

"Les hôpitaux sont en train de couler"

L'association des employeurs - l'organisation des associations d'employeurs municipaux - considère les demandes comme "exagérées" et "insoutenables". La grève est injustifiée. La mise en œuvre de toutes les demandes ensemble entraînerait une augmentation de 20 % des coûts sur une période de 12 mois. "Nos hôpitaux ne pourraient pas supporter financièrement cela et pourraient faire faillite dans le pire des cas", a déclaré le négociateur en chef Dirk Köcher vendredi. "Les hôpitaux municipaux sont littéralement en train de couler". En avril, les salaires des médecins ont augmenté de 4 %, suivi d'une augmentation supplémentaire de 4,8 % en juillet 2023.

Les médecins, cependant, mettent en avant la charge de travail. Environ 90 % d'entre eux se sentent souvent épuisés, selon un rapport du "Ärzteblatt" il y a deux ans, citant une enquête du Marburger Bund auprès d'environ 3 300 médecins des hôpitaux municipaux. Un cinquième, par conséquent, a l'intention ferme de poursuivre une carrière professionnelle en dehors de l'hôpital. La charge de travail a encore augmenté pendant la pandémie.

"Celui qui pense qu'il peut nous charger encore plus, nous disons : Pas sur notre

